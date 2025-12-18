الأزمة المالية تشتعل وهجوم دولي على القلعة البيضاء.. والزمالك يستنجد بـ شيكو بانزا

لم تقتصر أزمة الزمالك المالية على قرار إيقاف القيد بل تحولت إلى ملف مفتوح يضع الإدارة في موقف محرج أمام الأندية الكبرى هذه الأزمة كشفت عن ضعف إدارة النادي ماليا وهددت صورته على المستوى الدولي، خاصة مع اقتراب فترات الانتقالات المقبلة.

رئيس إستريلا يفتح النار على الزمالك

هاجم بابلو لوبو رئيس نادي استريلا أمادورا البرتغالي مسئولي نادي الزمالك بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته لدى الفارس الأبيض في صفقة بيع شيكو بانزا إلى الزمالك في الصيف الماضي.

وحصل نادي استريلا أمادورا البرتغالي على حكم بإيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات بسبب عدم الحصول على مستحقاته وتم تغريم الزمالك بقيمة 200 ألف يورو بجانب إيقاف القيد.

وقال بابلو لوبو رئيس نادي استريلا أمادورا البرتغالي في تصريحات صحفية: "الزمالك لم يلتزم معنا بالاتفاق ومواعيد تسديد أقساط صفقة شيكو بانزا".

وأضاف بابلو لوبو رئيس نادي استريلا أمادورا البرتغالي: "أرسلنا أكثر من مرة استفسارات لنادي الزمالك للمطالبة بموعد تسلم قسط الصفقة ولكن كان هناك تجاهل غير مفهوم".

وتابع بابلو لوبو رئيس نادي استريلا أمادورا البرتغالي: "لن نضم شيكو بانزا مرة آخرى لتسوية القضية مع الزمالك بل نرغب في الحصول على 200 ألف يورو وفقًا لقرار فيفا".

وأتم تصريحاته بابلو لوبو رئيس نادي استريلا أمادورا البرتغالي: "الزمالك رغم صدور الحكم لم يتواصل معنا وتعامل الأندية الكبرى ليس بهذا الشكل".

200 ألف يورو وراء الإيقاف الجديد

وأكد مصدر داخل النادي أن السبب الرئيسي لإيقاف القيد يعود لعدم دفع القسط الأول المتفق عليه مع نادي إستريلا البرتغالي مشيرا إلى أن القرار جاء رسميًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، ضمن القضية السابعة الخاصة بالقلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن عدم سداد 200 ألف يورو هو ما دفع "فيفا" لتفعيل العقوبة مما يعقد موقف الزمالك في سوق الانتقالات المقبلة ويحد من قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد حتى تسوية المستحقات المالية.

فيفا يوقف قيد نادي الزمالك بعد انتهاء مهلة مستحقات شيكو بانزا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الأربعاء إيقاف قيد نادي الزمالك بعد انتهاء المهلة القانونية لسداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا إلى القلعة البيضاء.

وكان النادي البرتغالي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لعدم استلام القسط الأول من قيمة الصفقة والبالغ 200 ألف يورو ليصدر "فيفا" حكمًا يلزم النادي بالسداد خلال 45 يوما.

ومع انتهاء المهلة المحددة دون تنفيذ الالتزام المالي تم تفعيل العقوبة تلقائيًا وفق اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين ليتم إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاثة فترات قيد متتالية.

تحرك متأخر.. الزمالك يلجأ إلى شيكو بانزا

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كشف مصدر مطلع أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع اللاعب شيكو بانزا خلال وجوده في معسكر منتخب أنجولا مطالبين إياه بالتدخل لدى إدارة ناديه السابق لشرح الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك والسعي للحصول على مهلة جديدة.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك جاء بعد تصاعد الغضب داخل نادي إستريلا والذي دفعه لتقديم الشكوى الرسمية التي انتهت بعقوبة الإيقاف.

بانزا مع منتخب أنجولا

ويتواجد شيكو بانزا حاليًا في معسكر منتخب أنجولا بالمغرب، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث ينافس منتخب "الظباء السوداء" في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

أزمة تتكرر وسمعة على المحك

تعكس هذه القضية استمرار الأزمات المالية والإدارية داخل نادي الزمالك وتثير تساؤلات حول قدرة الإدارة على احتواء الملفات الدولية المتراكمة في وقت باتت فيه سمعة النادي أمام المؤسسات الكروية العالمية على المحك وسط مطالب جماهيرية بحلول جذرية قبل أن تتفاقم العقوبات أكثر..



