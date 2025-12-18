95% | بشرى لحاجزي وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان .. صور

في إطار رؤية الدولة لتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة، وترجمة توجيهات القيادة التنفيذية إلى واقع ملموس على الأرض، أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة تفقدية موسعة بمنطقة الخدمات الإقليمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية الجارية، والوقوف ميدانيًا على معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز مشروع «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط»، حيث تابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام واللاندسكيب والزراعات، في إطار رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة سكنية حضارية تجمع بين جودة التخطيط والبعد الجمالي والاستدامة البيئية.

ويضم المشروع عدد ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو ٩٥٪، بما يعكس قرب الانتهاء من الأعمال والاستعداد لتسليم الوحدات للمستفيدين في أقرب وقت.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، خلال الجولة، على أهمية الانتهاء من الأعمال النهائية وفق أعلى المواصفات، خاصة ما يتعلق بتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والطرق الداخلية، بما يحقق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، ويضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري الذي يليق بالمواطنين ويتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.