سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد رفضها تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، مشيرة إلى أنها لا تفضل أن تتحول حياتها الشخصية إلى سيرة تُعرض على الشاشة.

وقالت سميرة أحمد خلال لقائها ببرنامج الحكاية من البداية، الذي تقدمه الدكتورة أميرة مجدي عبر قناة الشمس، إنها لا تحب فكرة تقديم سيرتها الذاتية، موضحة: «مش بحب يتعمل من حياتي سيرة ذاتية، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الأسباب.

ويُعد هذا التصريح تأكيدًا على تمسك سميرة أحمد بخصوصية حياتها الشخصية، رغم مسيرتها الفنية الطويلة والحافلة بالأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.



اكتشاف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

أكدت الفنانة سميرة أحمد أنها صاحبة الفضل في اكتشاف عدد من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، خلال مشاركتهم في مسلسل امرأة من زمن الحب.

وقالت سميرة أحمد في مداخلة عبر برنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي، إنها أثناء قراءة الرواية شعرت بأن كريم عبد العزيز هو الأنسب لتجسيد الدور، مضيفة: شوفت صورته وطلع حلو جدًا وعجبت بيه، وحسيت إنه يعمل الدور.

وأوضحت أنها تواصلت مع والدته وطلبت مقابلته فورًا رغم وجوده في الإسكندرية، قائلة: قلت لها أنا عايزاه، وكلمته الساعة 7 ورجع من إسكندرية، كما أشارت إلى أن اختيار ياسمين عبد العزيز جاء بعد متابعتها في الإعلانات، مؤكدة أنها كانت ترى فيها موهبة وجمالًا لافتًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن نجاح العمل كان مرتبطًا بحسن اختيار الأبطال، قائلة: لو مكنوش كويسين، أنا مكنتش هبقى كويسة في العمل.