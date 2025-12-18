خلافات الجيزة تدفع عاطلين لإلقاء ماء نار على 3 طلاب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بإلقاء "ماء نار" على ثلاث طلاب جامعيين حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بالقليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 طلاب "مصابين بحروق متفرقة"- جميعهم مقيمين بدائرة المركز) وتضررهم من شخصان لقيامهما بإلقاء "ماء نار" عليهم وإحداث إصابتهم المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات حول الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





