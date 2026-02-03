بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاضه خلال تعاملات أمس، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 200 جنيه، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7405 جنيهات

سعر الذهب عيار 21: 6480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5554 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 51840 جنيهًا

وعالميًا، سجل سعر الذهب العقود الفورية نحو 4648.44 دولار، مما يعكس تأثر الأسعار بالأسواق الدولية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

نصائح رئيس شعبة الذهب للمواطنين

نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المواطنين بالاتجاه إلى شراء الذهب في صورة مشغولات بدلًا من السبائك، مؤكدًا أن الذهب يجب أن يُنظر إليه في الأساس على أنه زينة وخزينة في الوقت نفسه، وليس مجرد أداة للاستثمار القصير المدى.

وأوضح ميلاد ، أن الاستثمار في المعدن النفيس يجب أن يكون بغرض الادخار والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات العالمية للأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا للمواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن اختيار المشغولات بدلاً من السبائك يتيح للمستثمر استفادة مزدوجة، حيث يمكن ارتداء الذهب كزينة والاستفادة من قيمته الاستثمارية في نفس الوقت، مؤكدًا أن التنويع في شراء الذهب بين المشغولات والسبائك وفق الحاجة الشخصية يعد أفضل استراتيجية لضمان الاستفادة القصوى وحماية المدخرات.



كما حذر ميلاد من شراء الذهب بغرض المضاربة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تقلبات طبيعية، وأن الصبر على الاحتفاظ بالذهب يعتبر الطريقة الأمثل للاستفادة من قيمته الحقيقية على المدى الطويل.

تفاعل مواقع التواصل مع ارتفاع أسعار الذهب

خلال الساعات الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول دعوات تقضي بالاكتفاء بـ دبلة واحدة فقط خلال فترة الخطوبة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج.

وانطلقت هذه المبادرة من فتيات طالبن بتقليل متطلبات الخطوبة لتيسير الزواج ومراعاة الظروف الاقتصادية، وسط تأييد واسع من مستخدمي السوشيال ميديا، معتبرين أن التفاهم بين الطرفين أهم من المبالغة في المصاريف.