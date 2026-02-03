قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

منار عبد العظيم

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاضه خلال تعاملات أمس، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 200 جنيه، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7405 جنيهات

سعر الذهب عيار 21: 6480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5554 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 51840 جنيهًا

وعالميًا، سجل سعر الذهب العقود الفورية نحو 4648.44 دولار، مما يعكس تأثر الأسعار بالأسواق الدولية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

نصائح رئيس شعبة الذهب للمواطنين

نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المواطنين بالاتجاه إلى شراء الذهب في صورة مشغولات بدلًا من السبائك، مؤكدًا أن الذهب يجب أن يُنظر إليه في الأساس على أنه زينة وخزينة في الوقت نفسه، وليس مجرد أداة للاستثمار القصير المدى.

وأوضح ميلاد ، أن الاستثمار في المعدن النفيس يجب أن يكون بغرض الادخار والحفاظ على القيمة على المدى الطويل، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات العالمية للأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا للمواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن اختيار المشغولات بدلاً من السبائك يتيح للمستثمر استفادة مزدوجة، حيث يمكن ارتداء الذهب كزينة والاستفادة من قيمته الاستثمارية في نفس الوقت، مؤكدًا أن التنويع في شراء الذهب بين المشغولات والسبائك وفق الحاجة الشخصية يعد أفضل استراتيجية لضمان الاستفادة القصوى وحماية المدخرات.


كما حذر ميلاد من شراء الذهب بغرض المضاربة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن السوق يشهد تقلبات طبيعية، وأن الصبر على الاحتفاظ بالذهب يعتبر الطريقة الأمثل للاستفادة من قيمته الحقيقية على المدى الطويل.

تفاعل مواقع التواصل مع ارتفاع أسعار الذهب

خلال الساعات الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول دعوات تقضي بالاكتفاء بـ دبلة واحدة فقط خلال فترة الخطوبة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج.

وانطلقت هذه المبادرة من فتيات طالبن بتقليل متطلبات الخطوبة لتيسير الزواج ومراعاة الظروف الاقتصادية، وسط تأييد واسع من مستخدمي السوشيال ميديا، معتبرين أن التفاهم بين الطرفين أهم من المبالغة في المصاريف.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ماتيا دي تشيليو

دي تشيليو يكشف: رفضت ليفربول واخترت يوفنتوس هروبًا من قسوة سان سيرو

منتخب اليد

الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يهنئ مصر بلقب أمم أفريقيا للرجال في رواندا

زيزو و إمام عاشور

مش هيلاقوا نادي يلعبوا فيه.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بشأن زيزو وعاشور

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

