تصل إلى 84%.. خسائر المبتدئين تكشف عمق فقاعة الذهب في الصين



يواجه التجار الصينيون الذين يعتمدون على التمويل بالاستدانة ووقفوا خلف الارتفاع القياسي لأسعار الذهب مؤخراً خسائر كبيرة الآن، حيث تعرضوا لواحد من أعنف الانعكاسات السوقية خلال السنوات الأخيرة، وينطبق هذا على الجميع من صناديق التحوط إلى ربات البيوت.

بالنسبة إلى ميري تشن، وهي ربة منزل تبلغ 42 عاماً من مدينة هانغتشو، لم تستمر مغامرتها في المعادن النفيسة سوى أقل من أسبوع، حيث فتحت تشن حساباً لتداول العقود المستقبلية، الاثنين الماضي، بناء على نصيحة من أصدقاء دون أي خبرة سابقة في عقود المشتقات المالية.

مكاسب الذهب.. فرحة لم تتم

النتائج الأولية كانت مشجعة. فقد حققت مكاسب 60% على استثمار بقيمة مليون يوان (144 ألف دولار) خلال 48 ساعة فقط. لكن الهبوط الكبير الجمعة الماضية محا تلك المكاسب، وأطلق عملية تصفية قسرية، تاركاً إياها بخسارة قدرها 750 ألف يوان، أي تراجع بنسبة 84% من مستوى الذروة.

قالت تشن، التي تخطط لإغلاق حسابها: "لم أتخيل أبداً أن يكون الأمر بهذه القسوة. كان الأمر أشبه برحلة إلى كازينو في ماكاو".