إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

علق محمود كهربا لاعب الأهلي السابق على ما تردد بشأن وجود خلاف بينه وبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك.

وقال محمود كهربا فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق "مفيش خلاف بيني وبين شيكابالا ولا أي حاجة ولو قابلته في أي مكان هسلم عليه وكمان إحنا اخوات وجيران وساكن جنبي"



كهربا يفسخ تعاقده مع القادسية الكويتي

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب القادسية الكويتي، فسخ تعاقده رسميًا مع النادي من جانبه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا وفقًا للوائح وقوانين فيفا.

ونشر كهربا عبر إنستجرام: "أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي القادسية الكويتي من طرفي، وذلك استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية. وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن، أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية."

وأضاف كهربا أن إدارة ملف فسخ العقد يتولى مسئوليتها قانونيًا المحاميان علي عباس ومحمد الركباني، مؤكدًا أنه يتطلع لخطوة جديدة في مسيرته الكروية، داعيًا الله بالتوفيق فيما هو أفضل له.