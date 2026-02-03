بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ارتفاع تدريجى يصيب أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، بشكل مفاجئ وذلك بعد زيادة الإقبال على شرائها بالتزامن مع دخول الأعياد والمناسبات .



ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 83 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 18 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 62 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات وتصل للمستهلك 120 جنيهًا.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة توافر الدواجن بكميات كبيرة في مختلف الأسواق، مشيرة إلى أن معدلات إنتاج الكتاكيت من الأمهات خلال العام الجاري تفوق نظيرتها في العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن السوق المحلية تشهد وفرة في الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين، إلى جانب توافر كميات كافية من بيض المائدة، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة داخل ثلاجات المجازر، وهو ما يساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي عجز في المعروض.