اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 في  بنحو 2 جنيه، فقد سجل الكيلو الأبيض نحو 80 جنيها، أما الدواجن الساسو سجلت 97 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وتحظى أسعار الدواجن باهتمام المواطنين بعد الارتفاع الذي شهدته الفترة الأخيرة ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي جاءت كالآتي: 
 

كيلو الفراخ البيضاء: 85 جنيهًا
كيلو الوراك: 83 جنيهًا
كيلو البانيه: 190 جنيهًا
كبد وقوانص: 100 جنيهًا
كيلو الأجنحة: 65 جنيهًا
كيلو الهياكل: 40 جنيهًا
كيلو استربس: 175 جنيهًا
كيلو شاورما: 175 جنيهًا
كيلو شيش طاووق: 175 جنيهًا

‎أسعار البيض

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125جنيهًا.
‎كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 إلى 150 في بعض المناطق.

البيض سعر البيض اليوم سعر الفراخ أسعار الدواجن أسعار الفراخ

