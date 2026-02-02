1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

تواصل السيارات الكهربائية سباقها مع الزمن لحل أكبر تحديين يواجهان انتشارها، وهم طول عمر البطارية وسرعة الشحن، ويبدو أن شركة CATL الصينية قد اقتربت كثيرا من كسر هذه المعادلة الصعبة، بعدما كشفت عن جيل جديد من بطارياتها فائقة التطور.

الشركة أعلنت رسميا عن بطارية 5C الجديدة، القادرة نظريا على العمل لمسافة تصل إلى 1.8 مليون كيلومتر، مع دعمها للشحن فائق السرعة دون التأثير الكبير على كفاءتها أو عمرها التشغيلي، في خطوة قد تحدث تحولا جذريا في عالم السيارات الكهربائية.

وفي فيديو رسمي نشرته CATL تحت عنوان "شحن 5C: مليون كيلومتر أصبح أمرا سهلا"، أوضحت الشركة أن البطارية تحتفظ بنحو 80% من سعتها الأصلية بعد 3000 دورة شحن وتفريغ كاملة في الظروف المثالية، وهو ما يعادل مسافة قيادة تقديرية تصل إلى 1.8 مليون كيلومتر، بحسب موقع carnewschina .

ولم يقتصر الأداء المميز على الظروف المثالية فقط، إذ أشارت الشركة إلى أن البطارية قادرة على الاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها عند درجة حرارة 60 مئوية بعد نحو 1400 دورة شحن، أي ما يعادل حوالي 840 ألف كيلومتر، وهو رقم يتجاوز بكثير أداء بطاريات الليثيوم-أيون التجارية المتاحة حاليا.

تصنيف 5C يشير إلى معدل الشحن والتفريغ، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال نحو 12 دقيقة فقط، ما يضعها ضمن فئة الشحن فائق السرعة، ويتطلب هذا المستوى من الأداء الحفاظ على الاستقرار البنيوي والسلامة الحرارية للبطارية أثناء العمل بمعدلات شحن مرتفعة.

وتعزو CATL هذا التطور اللافت إلى ثلاث ابتكارات تقنية رئيسية، أولها استخدام طلاء كاثود أكثر كثافة وتجانسا يقلل من التدهور الهيكلي ويحد من فقدان أيونات المعادن أثناء الشحن السريع.

و ثانيها مادة مضافة ذكية في الإلكتروليت تعمل على إصلاح الشقوق الدقيقة وتقليل الفقد غير القابل للعكس لليثيوم، و ثالثها طلاء حساس للحرارة على الفاصل يبطئ حركة الأيونات عند ارتفاع الحرارة، موفرا آلية حماية ذاتية تقلل مخاطر الهروب الحراري.

كما شهد نظام إدارة البطارية تطويرا ملحوظا، حيث أصبح قادرا على توجيه سائل التبريد مباشرة إلى المناطق الأكثر سخونة داخل حزمة البطارية، ما يساهم في تحسين ثبات درجات الحرارة وإطالة العمر الافتراضي للبطارية ككل.

وترى CATL أن هذه المنظومة المتكاملة ستجعل السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي، سواء من حيث الاعتمادية أو سهولة الشحن.