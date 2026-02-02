قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
كريم عاطف

تواصل السيارات الكهربائية سباقها مع الزمن لحل أكبر تحديين يواجهان انتشارها، وهم طول عمر البطارية وسرعة الشحن، ويبدو أن شركة CATL الصينية قد اقتربت كثيرا من كسر هذه المعادلة الصعبة، بعدما كشفت عن جيل جديد من بطارياتها فائقة التطور.

الشركة أعلنت رسميا عن بطارية 5C الجديدة، القادرة نظريا على العمل لمسافة تصل إلى 1.8 مليون كيلومتر، مع دعمها للشحن فائق السرعة دون التأثير الكبير على كفاءتها أو عمرها التشغيلي، في خطوة قد تحدث تحولا جذريا في عالم السيارات الكهربائية.

وفي فيديو رسمي نشرته CATL تحت عنوان "شحن 5C: مليون كيلومتر أصبح أمرا سهلا"، أوضحت الشركة أن البطارية تحتفظ بنحو 80% من سعتها الأصلية بعد 3000 دورة شحن وتفريغ كاملة في الظروف المثالية، وهو ما يعادل مسافة قيادة تقديرية تصل إلى 1.8 مليون كيلومتر، بحسب موقع carnewschina .

سيارات كهربائية

ولم يقتصر الأداء المميز على الظروف المثالية فقط، إذ أشارت الشركة إلى أن البطارية قادرة على الاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها عند درجة حرارة 60 مئوية بعد نحو 1400 دورة شحن، أي ما يعادل حوالي 840 ألف كيلومتر، وهو رقم يتجاوز بكثير أداء بطاريات الليثيوم-أيون التجارية المتاحة حاليا.

سيارات كهربائية

تصنيف 5C يشير إلى معدل الشحن والتفريغ، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال نحو 12 دقيقة فقط، ما يضعها ضمن فئة الشحن فائق السرعة، ويتطلب هذا المستوى من الأداء الحفاظ على الاستقرار البنيوي والسلامة الحرارية للبطارية أثناء العمل بمعدلات شحن مرتفعة.

وتعزو CATL هذا التطور اللافت إلى ثلاث ابتكارات تقنية رئيسية، أولها استخدام طلاء كاثود أكثر كثافة وتجانسا يقلل من التدهور الهيكلي ويحد من فقدان أيونات المعادن أثناء الشحن السريع.

7 سيارات كهربائية

و ثانيها مادة مضافة ذكية في الإلكتروليت تعمل على إصلاح الشقوق الدقيقة وتقليل الفقد غير القابل للعكس لليثيوم، و ثالثها طلاء حساس للحرارة على الفاصل يبطئ حركة الأيونات عند ارتفاع الحرارة، موفرا آلية حماية ذاتية تقلل مخاطر الهروب الحراري.

كما شهد نظام إدارة البطارية تطويرا ملحوظا، حيث أصبح قادرا على توجيه سائل التبريد مباشرة إلى المناطق الأكثر سخونة داخل حزمة البطارية، ما يساهم في تحسين ثبات درجات الحرارة وإطالة العمر الافتراضي للبطارية ككل.

سيارات كهربائية مصر

وترى CATL أن هذه المنظومة المتكاملة ستجعل السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي، سواء من حيث الاعتمادية أو سهولة الشحن.

السيارات الكهربائية شركة CATL الصينية البطارية بطارية 5C الجديدة بطارية 5C CATL بطارية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ترشيحاتنا

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد