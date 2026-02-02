قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

أسماء عبد الحفيظ

نجح فريق بحثي دولي في رصد حالة بيولوجية فريدة داخل خلايا الجهاز المناعي لدى مرضى يعانون من «كوفيد طويل الأمد»، وهو إنجاز علمي قد يقرّب العالم خطوة حاسمة من فك شفرة هذه المتلازمة المحيّرة التي تطال ملايين المتعافين حول العالم.

ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Immunology، فإن هذا الاكتشاف يسلّط الضوء على آليات بيولوجية محتملة تفسّر لماذا تستمر الأعراض لدى بعض المصابين بفيروس كوفيد-19 لفترات طويلة، تمتد لأشهر وربما سنوات بعد زوال العدوى الحادة، بحسب موقع ميديكال إكسبريس.

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي 

وتتسم حالة كوفيد طويل الأمد بتنوع لافت في الأعراض، من بينها إرهاق مزمن لا يزول، وتشوش ذهني وصعوبات في التركيز، وضيق في التنفس، إلى جانب اضطرابات عصبية متعددة، هذا التباين الواسع جعل من تشخيص الحالة ودراستها تحديًا كبيرًا أمام الباحثين والأطباء.

ولتجاوز هذا التعقيد، اعتمدت الدراسة – التي قادها المركز الطبي للعدوى الفردية CiiM في مدينة هانوفر الألمانية – على نهج علمي متقدم يجمع بين تحليل التغيرات الجزيئية داخل الخلايا المناعية على مستوى الخلية الواحدة، ورصد مؤشرات الالتهاب المنتشرة في الدم.

وأظهرت النتائج وجود نمط جزيئي مميز داخل نوع محدد من خلايا الدم البيضاء يُعرف بالخلايا الوحيدة CD14+، وهي خلايا تلعب دورًا محوريًا في الاستجابة المناعية المبكرة. وأطلق الباحثون على هذا النمط اسم LC-Mo، باعتباره توقيعًا مناعيًا غير مألوف.

الأكثر لفتًا أن هذا التوقيع الجزيئي ارتبط بشكل مباشر بشدة الأعراض، خاصة الإرهاق المستمر ومشكلات الجهاز التنفسي. كما تبين أن المرضى الذين يحملون هذا النمط لديهم مستويات مرتفعة من مؤشرات الالتهاب في الدم، ما يعزز فرضية وجود التهاب مزمن يقف وراء استمرار المعاناة.

ورغم أن الدراسة لم تحسم بعد كيفية تشكّل هذه الحالة الجزيئية أو دورها الدقيق في تطور المرض، فإنها تفتح الباب أمام آفاق علمية واعدة. فالكشف عن هذه البصمة المناعية قد يمهّد الطريق لتطوير وسائل تشخيص أكثر دقة، وربما علاجات موجهة تستهدف الخلل داخل الخلايا المناعية نفسها.

ويؤكد الباحثون أن تعميق الفهم العلمي لآليات «كوفيد طويل الأمد» قد يتجاوز هذا المرض تحديدًا، ليساعد في تفسير حالات مشابهة تظهر بعد الإصابة بأمراض فيروسية أخرى، ما يجعل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم التأثيرات بعيدة المدى للفيروسات على جسم الإنسان.

