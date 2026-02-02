دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق.. ردده حتى طلوع الفجر

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق .. في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، يخصصها كثير من المسلمين بالدعاء والذكر والطاعة لما لها من فضل كبير عند الله، وفي هذا التوقيت يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق.

يُعتبر شهر شعبان من الشهور التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، سواء كانت قولية أو فعلية، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن رفع الأعمال يعني عرضها على الله تعالى.

لذلك يُستحب لكل مسلم أن يغتنم هذا الشهر بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والاستعداد لشهر رمضان بالصيام والقيام، حتى ينال الخيرات والبركات الوفيرة التي يفيضها الله على عباده في هذا الشهر المبارك.

أدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان

اللهم ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقاً حلالاً، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم ارحمني رحمةً تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

ويُذكر أن شهر شعبان له مكانة عظيمة في السنة النبوية، وقد خصّه الرسول ﷺ بالصيام لما فيه من رفع الأعمال واستعداد المؤمن لشهر رمضان المبارك. ويشهد هذا الشهر اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%، ويطلق عليه البعض لقب قمر الثلج والجوع، مما يزيد الأجواء الروحانية ويتيح الفرصة العظيمة للمغفرة والرزق والبركة.

لذلك، تُعد ليلة النصف من شعبان مناسبة ذهبية للمؤمنين للخشوع والدعاء والتقرب إلى الله، وطلب الرزق الحلال والبركات في الدنيا والآخرة، مستحضرين عظمة هذا الشهر وفضائله العظيمة.

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق

-اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك، اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي. ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا أرحم الراحمين.



-اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ، وذل لها كل شئ، وبجبروتك الذي غلبت به كل شئ، بعزتك التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ، وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي يعد فناء كل شئ، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شئ،وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، ويا اخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم.

-اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا اله إلا انت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وآمان الخائفين، اللهم ان كنت كتبتي عندك في أم الكتاب شقيا أو محروماً أو مطروداً أومقتراً علي الرزق، فأمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل علي لسان نبيك المرسل “يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب



-اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.



دعاء الرزق في شهر شعبان

دعاء الرزق في شهر شعبان، يشغل بال الكثير من الناس دعاء الرزق في شهر شعبان، خاصة وأن الكثير يبحث عن سعة المعيشة والرزق الكثير، ويجب على العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لطلب الرزق سواء رزق المال أو صحة البدن أو رزق المال ويستغل شغل شهر شعبان في الاكثار من الطاعات، وفيما يلي دعاء الرزق في شهر شعبان يستحب ترديده مع استغلال الأوقات التي يستجاب فها الدعاء.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة علي، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان عسيراً فيسره، وإن كان قليلاً فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك.

-اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير

إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء، ما نعلم وما لا نعلم وما انت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلي الله علي سيدنا محمد النبي الأمي وعلي اله وصحبه وسلم.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

ونقول أيضًا في دعاء شعبان لكثرة الرزق اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.