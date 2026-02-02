موعد أذان المغرب .. دعاء الإفطار للصائمين ثاني الأيام البيض

موعد أذان المغرب.. بدأ الصائمون منذ ساعات الصباح الأولى بالبحث عن موعد أذان المغرب اليوم خاصة وانه ثاني الأيام البيض من شهر شعبان ، كما انه بداية ليلة النصف من شعبان الليلة المباركة التي يرفع فيها الأعمال إلى الله ، ويستغلها الكثير من المسلمين في العبادة والذكر والطاعة .

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة

موعد اذان الفجر : 5:16 ص

موعد اذان الظهر : 12:09 م

موعد اذان العصر : 3:11 م

موعد اذان المغرب : 5:33 م

موعد اذان العشاء : 6:52 م

دعاء الإفطار للصائم ثاني الأيام البيض في شعبان

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

«اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».

«اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».

اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».