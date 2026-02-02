محمد رمضان يستعرض عضلاته من الجيم

شارك محمد رمضان جمهوره صورا من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد رمضان وهو يستعرض لياقته البدنية بالتمارين الرياضية الصعبة، مما حازت الصورة على اعجاب متابعيه.

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن إصدار أغنيته الجديدة «Sah Sah» بالتعاون مع لارا ترامب على جميع المنصات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأغنية اللي عاملة قلق من قبل نزولها لارا ترامب ومحمد رمضان دلوقتي على جميع المنصات السمعية، Sah Sah.. Out Now، ثقة في الله نجاح”

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.