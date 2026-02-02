وزير السياحة والآثار يجتمع مع مدير شركة طيران دولية لبحث التعاون

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع Ian Malin، المدير المالي لشركة طيران Wizz Air، وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها بالسوق المصري، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية التي تعمل بها الشركة إلى مختلف الوجهات السياحية بالمقصد المصري.

وزير السياحة والآثار يجتمع مع مسؤولي شركة طيران دولية

وخلال الاجتماع، استعرض السيد Ian Malin حجم أعمال الشركة وخططها التشغيلية المستقبلية للمقصد السياحي المصري والذي يعد نقطة استراتيجية بالنسبة لحجم أعمالها، معربًا عن تطلع الشركة إلى توسيع نطاق تشغيلها في مصر من خلال زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة من الأسواق التي تعمل بها، ولا سيما من دول أوروبا ودول شرق البلقان.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة والدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم الشركة بتقديم مسودة لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي القادمين؛ تتضمن زيادة كبيرة في أعداد رحلات الطيران القادمة من مختلف الأسواق السياحية للمقصد المصري؛ على أن تتولى الوزارة تقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الرحلات بما يساهم في تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين من هذه الأسواق المستهدفة إلى الوجهات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة بعض التحديات المرتبطة بتشغيل رحلات الطيران العارض إلى مصر، وسبل التعاون المشترك للتغلب عليها؛ حيث أكد السيد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.