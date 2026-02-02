قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يجتمع مع مدير شركة طيران دولية لبحث التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع Ian Malin، المدير المالي لشركة طيران Wizz Air، وعدد من قيادات الشركة خلال زيارتهم الحالية لمصر؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء خطط الشركة للتوسع في حجم أعمالها بالسوق المصري، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية التي تعمل بها الشركة إلى مختلف الوجهات السياحية بالمقصد المصري.

وزير السياحة والآثار يجتمع مع مسؤولي شركة طيران دولية

وخلال الاجتماع، استعرض السيد Ian Malin حجم أعمال الشركة وخططها التشغيلية المستقبلية للمقصد السياحي المصري والذي يعد نقطة استراتيجية بالنسبة لحجم أعمالها، معربًا عن تطلع الشركة إلى توسيع نطاق تشغيلها في مصر من خلال زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة من الأسواق التي تعمل بها، ولا سيما من دول أوروبا ودول شرق البلقان.

وقد ناقش الجانبان فرص التعاون المختلفة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة والدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم الشركة بتقديم مسودة لبرنامجي التشغيل الصيفي والشتوي القادمين؛ تتضمن زيادة كبيرة في أعداد رحلات الطيران القادمة من مختلف الأسواق السياحية للمقصد المصري؛ على أن تتولى الوزارة تقديم الدعم الكامل اللازم لتنفيذ هذه الرحلات بما يساهم في تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين من هذه الأسواق المستهدفة إلى الوجهات والمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة بعض التحديات المرتبطة بتشغيل رحلات الطيران العارض إلى مصر، وسبل التعاون المشترك للتغلب عليها؛ حيث أكد السيد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

wizz air وزير السياحة والآثار طيران وزارة السياحة والآثار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد