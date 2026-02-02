لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

‎ وقعت مشادات كلامية بين الشيخ محمد وفيق حسن، متسابق برنامج «دولة التلاوة»، وأحد متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد تعليق أثار جدلًا على أحد منشوراته.



‎وكتب المتابع تعليقًا أبدى خلاله تفضيله فوز متسابق آخر، متضمنًا عبارات انتقادية موجّهة للشيخ محمد وفيق، الأمر الذي دفع الأخير إلى الرد.

‎وقال المتابع: «والله أنا كنت عاوز الشيخ محمود يفوز، وانت لا والله يا شيخ محمد».



‎وأضاف المتابع في تعليقه: «من ساعة ما انت ما كنت في ميتم وقلت والله مانا قارئ لما الراجل يطلع بره، وانا مانيش حبك أصلًا، وأحسن إنك سقط في دولة التلاوة

