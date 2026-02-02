قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ندى بسيوني بضيافة صدى البلد .. وكلام في الفن والرياضة | صور

ندى بسيوني
ندى بسيوني
أحمد إبراهيم   -  
تصوير: عمر خالد

استضاف موقع صدى البلد الإخباري الفنانة ندى بسيوني فى ندوة تحدثت بها فى كثير من القضايا الفنية والرياضية وتحدثت أيضا عن تجربتها فى عالم البرامج وتحديدا تقديمها الجزء الثاني من برنامج “رحلة ندى”. 

وتحدثت ندى بسيوني خلال الندوة عن سر تحمسها لبرنامج “رحلة ندى” كما تتحدث عن مدى امكانية تقديمها برامج مثل التوك شو او البرامج الفنية. 

وتطرقت ندى بسيوني الى أعمالها الفنية التى قدمتها فى السابق ولعل من أبرزها مسلسل “هوانم جاردن ستي” الذى تعتبره انطلاقتها الحقيقية فى عالم الدراما التلفزيونية وتحدثت ايضا عن مسلسلي “صبط وإحضار والبحار مندي”. 

وتحدثت ايضا ندى بسيوني عن رايها فى أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع ناديه بسبب اختفاءه قبل السفر الى تنزانيا. 

أحدث أعمال ندى بسيوني

انتهت الفنانة ندى بسيوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “كابتن ندى”، فى تجربة جديدة لها بعيدا عن التمثيل.

أغنية ندى بسيوني

الجديدة من كلمات محمد على هاشم، ومن توزيع شريف منير الوسيمي.

ونشرت ندى فيديو لها أثناء تسجيل الأغنية، ومن المفترض أن تعرض ضمن حلقات برنامجها الجديد “رحلة ندى”.

ندى بسيوني

