9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6580 جنيه

ذهب
ذهب
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر، على مدار الساعة، في ظل الاهتمام المتزايد بتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع اتجاه شريحة واسعة من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار، حيث سجلت متوسطات الأسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر بين التجار والمستهلكين نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب الان 

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية
عيار 24 سجل 7520 جنيها للبيع و7465 جنيها للشراء.
عيار 22 سجل 6895 جنيها للبيع و6840 جنيها للشراء.
عيار 21 سجل 6580 جنيها للبيع و6530 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 5640 جنيها للبيع و5595 جنيها للشراء.
عيار 14 سجل 4385 جنيها للبيع و4355 جنيها للشراء.
عيار 12 سجل 3
760 جنيها للبيع و3730 جنيها للشراء.
الأونصة سجلت 233900 جنيه للبيع و232120 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب سجل 52640 جنيها للبيع و52240 جنيها للشراء.
سعر الأونصة عالميا بلغ 4787.21 دولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب عيار ٢١

ويواصل عيار 21 تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الأكثر انتشارا بين الأسر، نظرا لتوازنه بين السعر وحجم الطلب.

ويرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. 

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل إلى الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا في حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

ورغم الاستقرار الحالي، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة ترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

من جانبه، أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، موضحا أن الأسواق العالمية ما زالت تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار الحرب الاقتصادية والتجارية عالميا، يفرضان ضغوطا قوية على حركة الأسعار، مؤكدا أن هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق، ما ينعكس على تحركات أسعار الذهب صعودا وهبوطا.

الذهب ذهب سعرالذهب سعر الذهب الان سعر الذهب

