سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6580 جنيه

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب في مصر، على مدار الساعة، في ظل الاهتمام المتزايد بتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع اتجاه شريحة واسعة من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار، حيث سجلت متوسطات الأسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر بين التجار والمستهلكين نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب الان

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل 7520 جنيها للبيع و7465 جنيها للشراء.

عيار 22 سجل 6895 جنيها للبيع و6840 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 6580 جنيها للبيع و6530 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 5640 جنيها للبيع و5595 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 4385 جنيها للبيع و4355 جنيها للشراء.

عيار 12 سجل 3

760 جنيها للبيع و3730 جنيها للشراء.

الأونصة سجلت 233900 جنيه للبيع و232120 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سجل 52640 جنيها للبيع و52240 جنيها للشراء.

سعر الأونصة عالميا بلغ 4787.21 دولار.

الذهب اليوم

سعر الذهب عيار ٢١

ويواصل عيار 21 تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الأكثر انتشارا بين الأسر، نظرا لتوازنه بين السعر وحجم الطلب.

ويرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل إلى الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا في حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

ورغم الاستقرار الحالي، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، في ظل حالة ترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

من جانبه، أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، موضحا أن الأسواق العالمية ما زالت تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار الحرب الاقتصادية والتجارية عالميا، يفرضان ضغوطا قوية على حركة الأسعار، مؤكدا أن هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق، ما ينعكس على تحركات أسعار الذهب صعودا وهبوطا.