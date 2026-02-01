قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ظاهرة المغالاة في المهور السبب .. أسعار الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه شريحة واسعة من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية.

وشهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتطورات الأسعار العالمية وتحركات سعر الأونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الأسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، في ظل حالة من الحذر لدى التجار والمستهلكين نتيجة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية


عيار 24 سجل 7735 جنيه للبيع و7680 جنيه للشراء.
عيار 22 سجل 7090 جنيه للبيع و7040 جنيه للشراء.
عيار 21 سجل 6770 جنيه للبيع و6720 جنيه للشراء.
عيار 18 سجل 5805 جنيه للبيع و5760 جنيه للشراء.
عيار 14 سجل 4515 جنيه للبيع و4480 جنيه للشراء.
عيار 12 سجل 3870 جنيه للبيع و3840 جنيه للشراء.
الأونصة سجلت 240650 جنيه للبيع و238875 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب سجل 54160 جنيه للبيع و53760 جنيه للشراء.
سعر الأونصة عالميا بلغ 4865.47 دولار.

ويواصل عيار 21 تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر، نظرا لتوازنه بين السعر وحجم الطلب.

أسعار الذهب اليوم

ويرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

ورغم الاستقرار الحالي، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

أسعار الذهب اليوم

من جانبه، أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، موضحا أن الأسواق العالمية ما زالت تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار الحرب الاقتصادية والتجارية عالميا، يفرضان ضغوطا قوية على حركة الأسعار، لافتا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق، ما ينعكس على تحركات أسعار الذهب صعودا وهبوطا.

 الطيب شيخ الأزهر الشريف نداء عاجلا إلى الأسر المصرية بضرورة مواجهة ظاهرة المغالاة في المهور

وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نداء عاجلا إلى الأسر المصرية بضرورة مواجهة ظاهرة المغالاة في المهور، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وما ترتب عليه من أعباء اقتصادية متزايدة على الشباب الراغبين في الزواج.

وأكد شيخ الأزهر خلال كلمته في مؤتمر استثمار الخطاب الديني لحماية حقوق المرأة، أن المغالاة في المهور تحولت إلى عائق غير منطقي أمام إتمام الزواج، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من هذه الظاهرة عبئا مضاعفا على الأسر، منتقدا ما وصفه بالصمت غير المبرر من بعض العلماء والدعاة تجاه انتشار هذه العادات.

وأوضح أن فلسفة الإسلام في المهر تقوم على كونه رمزا للمودة والرحمة، وليس وسيلة للتفاخر أو المباهاة، مؤكدا أن تحميل الزواج بتكاليف باهظة يدفع العديد من الأسر البسيطة إلى الاستدانة، وما يترتب على ذلك من معاناة نفسية واجتماعية مستمرة.

أسعار الذهب اليوم

واستشهد الإمام الأكبر بالنصوص الشرعية التي دعت إلى تيسير المهور، مذكرا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل باليسير من المهر، ولو كان خاتما من حديد أو حفظ شيء من القرآن الكريم، مؤكدا أن ذلك لا ينتقص من قدر المرأة، بل يضع الزواج في إطاره الإنساني الصحيح، حيث لا تقاس القيم النبيلة بالماديات.

وحذر شيخ الأزهر من أن استمرار المغالاة في المهور أسهم في انتشار ظاهرتي العنوسة بين الفتيات والعزوبة بين الشباب، وما يصاحب ذلك من ضغوط نفسية واجتماعية جسيمة تهدد استقرار المجتمع.

وشدد على أن تجديد الخطاب الديني يجب أن ينطلق من معالجة مثل هذه القضايا الملحة، بما يسهم في تسهيل تكوين الأسرة وحمايتها من التفكك والانهيار بسبب الديون والمظاهر الشكلية.

وفي ختام كلمته، أشار شيخ الأزهر إلى أن قضيتي التعدد والطلاق تشهدان بدورهما ممارسات خاطئة، ابتعد فيها بعض المسلمين عن مقاصد الشريعة، لا سيما ما يتعلق باحترام إنسانية المرأة ومراعاة مشاعرها وحقوقها.

أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم متوسط أسعار الذهب اليوم الذهب المعدن الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد