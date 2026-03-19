زوج الأم المثالية البديلة بالغربية : راعت الله في أبنائي وكانت خير سند

حصلت أميمة عبد الفتاح النجار من طنطا بالغربية على جائزة أفضل أم مثالية بديلة لدورها البناء طوال 17 سنة في تربية أبناء زوجها الأربعة منذ مراحل صغرهما حتي مكبرهما .

"راعت الله في أبنائي وكانت خير سند لي ولازم أقول لها شكرا على إخلاصك" بتلك الكلمات أعرب الزوج محمد السيد خضر عن سعادته البالغة لافتا بقوله "تحملت المسئولية معي وهي تعمل مدرسة والحمد لله عوضتني كثيرا عن وفاة زوجتي الأولي والتي توفت في مراحل صغر أبنائي " .

وأضاف "خضر" بقوله : "راعت بناتي الثلاثة فاطمة ومروة وألاء وشقيقهم الرابع أحمد بمساعدتهم في الالتحاق بكليات الطب والتربية بجامعة طنطا " .



الجدير بالذكر أن الزوج ردد عبارة : "نفسي أجبلها نجمة من السماء على إخلاصها وتعبها وربنا يبارك في حياتها ويحفظها لنا جميعا " .