لبنان يتسلم 28 طن مساعدات طبية من فرنسا دعمًا للقطاع الصحي

وصلت طائرة مساعدات إنسانية بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مقدمة من فرنسا، محمّلة بـ28 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار دعمها المتواصل للبنان وتضامنها مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

وجرت عملية التسليم في مبنى الشحن بالمطار، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، والمدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، على أن تُسلَّم الشحنة إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار سنان، خلال مراسم التسلم، أن هذه الشحنة تُعد الثالثة من نوعها التي تقدمها باريس، مشيدًا بعمق العلاقات اللبنانية الفرنسية، وما يرافقها من دعم صحي وسياسي للبنان.

ولفت إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي اللبناني، في ظل تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بين شهيد وجريح، إضافة إلى الأضرار التي طالت مستشفيات ومراكز رعاية صحية وسيارات إسعاف، فضلًا عن سقوط أكثر من 100 من العاملين في القطاع الصحي.

ومن جهته، أكد دا سيلفا أن الأوضاع الميدانية في لبنان لا تزال صعبة نتيجة استمرار الاشتباكات والقصف في الجنوب، ما تسبب بنزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم الأزمة الإنسانية الراهنة، مشددا على مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.