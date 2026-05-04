لليوم الثالث.. استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
لبنان يتسلم 28 طن مساعدات طبية من فرنسا دعمًا للقطاع الصحي
كاف حسم الجدل.. هل تشارك 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا؟
الصلح خير.. كيف يقع الطلاق رسميا خلال أول 3 سنوات زواج؟
دفاع سارة خليفة يطعن في اختصاص نيابة القاهرة الجديدة بنظر القضية
4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة
الخارجية: استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: المساعدات الإنسانية من مصر تخفف من معاناة النازحين
نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا
محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين
خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟
الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة
أخبار العالم

لبنان يتسلم 28 طن مساعدات طبية من فرنسا دعمًا للقطاع الصحي

مساعدات طبية من فرنسا إلى لبنان
وصلت طائرة مساعدات إنسانية بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مقدمة من فرنسا، محمّلة بـ28 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار دعمها المتواصل للبنان وتضامنها مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

وجرت عملية التسليم في مبنى الشحن بالمطار، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، والمدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، على أن تُسلَّم الشحنة إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار سنان، خلال مراسم التسلم، أن هذه الشحنة تُعد الثالثة من نوعها التي تقدمها باريس، مشيدًا بعمق العلاقات اللبنانية الفرنسية، وما يرافقها من دعم صحي وسياسي للبنان.

ولفت إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي اللبناني، في ظل تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بين شهيد وجريح، إضافة إلى الأضرار التي طالت مستشفيات ومراكز رعاية صحية وسيارات إسعاف، فضلًا عن سقوط أكثر من 100 من العاملين في القطاع الصحي.

ومن جهته، أكد دا سيلفا أن الأوضاع الميدانية في لبنان لا تزال صعبة نتيجة استمرار الاشتباكات والقصف في الجنوب، ما تسبب بنزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم الأزمة الإنسانية الراهنة، مشددا على مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.

