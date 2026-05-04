لليوم الثالث.. استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة دخول وخروج السفن والصيد والأنشطة البحرية بميناء العريش البحرى، اليوم الإثنين، وهو اليوم الثالث على التوالي؛ وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسئول بالميناء- في تصريح اليوم- إن استمرار إغلاق بوغاز الميناء؛ يأتي نظرا لزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج عن الحد المسموح به.

وأشار المصدر إلى أنهم ستتم إعادة فتح الميناء؛ عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، لافتا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن؛ لتصدير المنتجات السيناوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة، ورياحا وارتفاعا لأمواج البحر، أدت إلى إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن.