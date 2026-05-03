طريقة سهلة بالرابط.. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

يحرص المواطنون على معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026 للتعرف على قيمة الاستهلاك الخاصة بالمنزل، حيث وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على الأفراد في الاستفادة منها بكل سهولة منها خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه 2026؛ وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو التحول التكنولوجي.

الاستعلام عن فاتورة المياه 2026

تعد خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه 2026 من الخدمات المميزة المقدمة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تسهل على المواطنين في الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك الخاص المنزل من خلال إدخال البيانات بشكل صحيح في الخانات المخصصة، حيث يتم إصدار فاتورة المياه بداية من كل شهر بعد القراءة الفعلية للعداد.

ويقوم المواطنون بالاستعلام عن فاتورة المياه 2026؛ من أجل دفع الفاتورة بشكل دوري مطلع كل شهر، منعا لتراكم الفاتورة وزيادة الأعباء المالية لشهور متعددة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

تتعدد خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026 عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث ينبغي إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق في الخانات المحددة للتعرف على قيمة الاستهلاك لفاتورة المياه، وإليكم طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه 2026 من خلال السطور التالية:

- الدخول إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- النقر على أيقونة الخدمات الظاهرة أمامك على الصفحة الرئيسية.

- الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق حتى يتم الاستعلام بشكل كامل.

- تحديد المحافظة الخاصة بك.



- تحديد نوع النشاط الخاص بك في الخانة المخصصة.

- إدخال القراءة الحالية والسابقة في الخانات المحددة.

- النقر على أيقونة عرض الفاتورة لتظهر أمامك على الشاشة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

يقوم المواطنون بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026 من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا، للتوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالشركة القابضة، للاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة مثل دفع الفاتورة أو الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026.