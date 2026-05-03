188 ألف برميل يوميا.. زيادة إنتاج نفط الدول "السبع" في أوبك+

وجاء في بيان تحالف "أوبك+": "إن سبع دول رائدة في التحالف وتلتزم بالخفض الطوعي لإنتاج النفط هي: روسيا والسعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، والجزائر قد اتخذت قرارا بزيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 188 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى مايو".





و أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أمس السبت، بأن تحالف "أوبك+" يتفق مبدئيا على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط ليونيو.





وذكر المصدران قبيل اجتماع التحالف المقرر ‌عقده اليوم الأحد، بأن 7 دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل ⁠يوميا في يونيو، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب دولة الإمارات من منظمة "أوبك" ومن التحالف.



وشهدت منصات التواصل السعودية تفاعلا واسعا مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص انسحاب الإمارات من منظمة "أوبك"، مؤكدا أن السعودية هي الركيزة الأساسية في المنظمة.