الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال أبريل .. تحرير 3442 مخالفة خلال حملات تموينية ورقابية بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والالتزام بالإعلان عن الأسعار، ومتابعة المخابز البلدية لضمان جودة رغيف الخبز وصرف المقررات التموينية للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الشهري لمديرية التموين، الذي أعده المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بشأن جهود الحملات التموينية خلال شهر إبريل الماضي، والتي استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 3442 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 2428 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع بطاقات، وعدم انتظام السجلات، وعدم الإعلان عن التعليمات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 860 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والذبح خارج المجازر.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحرير 140 مخالفة لعدد من التجار التموينيين لمخالفتهم الضوابط المقررة، بالإضافة إلى ضبط 12 مخالفة في مجال المواد البترولية، في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود ومنع التلاعب بالحصص.

وأضاف التقرير أنه تم ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية، شملت سلعًا منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، من بينها دقيق بلدي مدعم، وسكر، وأرز، ومكرونة، وزيوت، ولحوم، ومنتجات ألبان، بالإضافة إلى مبيدات وأعلاف ومنظفات ومواد بترولية، وذلك في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والأساسية.

