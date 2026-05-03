زاهي حواس من "سان بينيديتو": اكتشافات سقارة والأقصر مذهلة.. والمتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

حلّ عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ضيفاً على مدينة "سان بينيديتو دل ترونتو" الساحلية، ضمن المحطة التاسعة من جولته الثقافية الكبرى بالأراضي الإيطالية، حيث ألقى محاضرة أثرية حضرها جمع غفير من الجمهور الإيطالي والمثقفين تجاوز ١٠٠٠ شخص.

خلال المحاضرة، استعرض الدكتور حواس أحدث الاكتشافات الأثرية التي هزت العالم مؤخراً، حيث تحدث عن الاكتشافات المذهلة في منطقة سقارة ، بما في ذلك التوابيت والمقابر الملونة التي تعود لحقب زمنية مختلفة، وما كشفت عنه من تفاصيل حول عقيدة البعث والخلود.

المدينة الذهبية المفقودة

كما انتقل بحديثه إلى الأقصر، كاشفاً عن أسرار "المدينة الذهبية المفقودة" التي تُعد أكبر مدينة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية.

ولم يفت حواس الحديث عن منطقة الأهرامات ، حيث عرض مستجدات مشروع استكشاف هرم خوفو وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من كشف ممرات وأسرار جديدة داخل الهرم الأكبر.

وأكد حواس أن المتحف المصري الكبير، الذي افتتح أبوابه رسمياً، يمثل "هدية مصر للعالم"، داعياً الجمهور الإيطالي لزيارته لرؤية عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها.

وفي سياق متصل، قاد حواس دعوة قوية لحشد التوقيعات من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة ، وعلى رأسها رأس نفرتيتي وحجر رشيد وزودياك دندرة ، مؤكداً أن مكانها الطبيعي هو قاعات العرض بالمتحف الكبير.

وعقب المحاضرة، شهدت القاعة إقبالاً تاريخياً، حيث قام الدكتور حواس بتوقيع كتابه الأخير لحوالي ١٠٠٠ شخص من الحاضرين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة تعبيراً عن حبهم وتقديرهم لـ "الرجل ذو القبعة" ودوره في حماية ونشر التراث الإنساني، مؤكدين رغبتهم القوية في زيارة مصر الآمنة والمستقرة.