عضو مجلس إدارة الأهلى: لا أحد سعيد بالنتائج ونعمل على تصحيح المسار

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الفريق يمر بمرحلة طبيعية من الضغوط داخل أي منظومة ناجحة، مشددًا على أن النادي يعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة بهدف تصحيح المسار.

وقال محمد الدماطي في منشور مطول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، قبل أن يعود لنشر رسالة دعم للكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن له فضل كبير عليه في مسيرته داخل القلعة الحمراء، وأنه يعتبره نموذجًا في العطاء للنادي.

وأضاف الدماطي أنه يتحدث دائمًا من قلبه دون انزعاج من أي نقد أو تجريح، معتبرًا أن ذلك جزء طبيعي من المسؤولية داخل النادي الأهلي الذي يراه مصدر السعادة لملايين الجماهير.

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد داخل النادي سعيد بالنتائج الأخيرة، مؤكدًا أن بيان الأهلي أوضح وجود خطة إصلاحات شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن أي منظومة ناجحة معرضة للضغط الذي قد ينتج عنه أخطاء، سواء على مستوى الإدارة أو الأجهزة الفنية أو اللاعبين، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي هو تقليل الأخطاء وسرعة تصحيحها.

وأكد أن حجم البطولات والإنجازات التي حققها الأهلي خلال السنوات الثماني الماضية يفوق كثيرًا حجم الإخفاقات، موضحًا أن عدم تقبل الخسارة هو أحد أسباب نجاح النادي، لكنه قد يكون سببًا أحيانًا في زيادة الضغوط.

وأشار إلى أن الضغط المستمر قد يؤثر على المدربين واللاعبين، وقد يؤدي إلى عدم استمرارية بعض العناصر رغم امتلاكها إمكانيات مميزة، وهو أمر يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي.

وشدد على أن النادي الأهلي يستمد قوته من جماهيره، داعيًا إلى التماسك والابتعاد عن الخلافات والتنمر بين الجماهير واللاعبين، مؤكدًا أن الجميع في النهاية يعمل لصالح الكيان.

وتحدث عن أزمة في “المدرج” على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم شديد بعد إثارة هذا الملف، لكنه يعتبره ملفًا مهمًا يحتاج إلى معالجة وتفاهم من الجميع.

واستعاد ذكريات من الماضي مع الجماهير، مؤكدًا أن روح الانتماء كانت أقوى في السابق، وأن الهدف كان دائمًا هو دعم الفريق فقط دون أي صراعات داخلية.

واختتم الدماطي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيعود دائمًا، قائلاً إن النادي “منظومة لا تعرف الفشل”، وأن التراجع الحالي طبيعي في تاريخ الكيان، لكنه يتم تجاوزه بسرعة أكبر بسبب قوة الضغط الإيجابي من الجماهير.

وأكد أن اسم الأهلي “زي الجبل لا يهزه ريح”، واختتم منشوره بقوله: “أعظم نادي في الكون”.