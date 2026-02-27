محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة للجماهير بعد التغيب عن تشجيع الفريق في مباريات الدوري الممتاز.

وكتب محمد الدماطي عبر فيسبوك: "هتكلم في البوست دة بصفتي مشجع اهلاوي قبل ما ابقي عضو مجلس ادارة، وعارف حجم الأبواب اللي هتفتح عليا بس أنا مش بعرف استخبي، مهما كان درجة عدم رضاك عن الادارة او الفريق او اي شيء دة مش مبرر أبدا لضعف الحضور الجماهيري في مباريات حاسمة في الدوري، لو هي ظاهرة عامة ممكن اقول فقدان شغف، او مشاكل مع الجمهور لكن لما يبقي الحضور كامل العدد في ماتشات افريقيا وعدد قليل جدا في مباريات الدوري يبقي اية السبب".

وتابع: “هل بنوصل رسالة للاعبين ان الدوري مش مهم، مفيش اي مبرر منطقي للتفاوت دة ومش هندفن راسنا في الرمل ونعمل مش واخدين بالنا، كل البطولات مهمة، والتواجد الجماهيري دة لوحده بيحسن الاداء أنا علي مدار عمري كنت اكتر فترة لازم ابقي موجود فيها في المدرج والفريق محتاجني عشان يكسب”.

واضاف: “نقفل علي نفسنا شهرين بس، نركز مع حاجة واحدة اننا نزق فرقتنا لقدام لحد آخر الموسم نشجع ونروح الاستاد ونسيب اي انتقادات علي جنب دلوقتي عشان مش مهم الأشخاص، محدش هيفتكر حاجة غير البطولات في الاخر المهم الاهلي، الاهلي وبس، ياريت الناس المؤثرة تتبني الاتجاة دة، كل حاجة لسه في ايدينا، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في الاخر”.