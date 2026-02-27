قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة للجماهير بعد التغيب عن تشجيع الفريق في مباريات الدوري الممتاز.

وكتب محمد الدماطي عبر فيسبوك: "هتكلم في البوست دة بصفتي مشجع اهلاوي قبل ما ابقي عضو مجلس ادارة، وعارف حجم الأبواب اللي هتفتح عليا بس أنا مش بعرف استخبي، مهما كان درجة عدم رضاك عن الادارة او الفريق او اي شيء دة مش مبرر أبدا لضعف الحضور الجماهيري في مباريات حاسمة في الدوري، لو هي ظاهرة عامة ممكن اقول فقدان شغف، او مشاكل مع الجمهور لكن لما يبقي الحضور كامل العدد في ماتشات افريقيا وعدد قليل جدا في مباريات الدوري يبقي اية السبب".

وتابع: “هل بنوصل رسالة للاعبين ان الدوري مش مهم، مفيش اي مبرر منطقي للتفاوت دة ومش هندفن راسنا في الرمل ونعمل مش واخدين بالنا، كل البطولات مهمة، والتواجد الجماهيري دة لوحده بيحسن الاداء أنا علي مدار عمري كنت اكتر فترة لازم ابقي موجود فيها في المدرج والفريق محتاجني عشان يكسب”.

واضاف: “نقفل  علي نفسنا شهرين بس، نركز مع حاجة واحدة اننا نزق فرقتنا لقدام لحد آخر الموسم نشجع ونروح الاستاد ونسيب اي انتقادات علي جنب دلوقتي عشان مش مهم الأشخاص، محدش هيفتكر حاجة غير البطولات في الاخر المهم الاهلي، الاهلي وبس، ياريت الناس المؤثرة تتبني الاتجاة دة، كل حاجة لسه في ايدينا، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في الاخر”.

