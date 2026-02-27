أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة في مباريات القلعة الحمراء المقبله.

الاهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. توروب يدرس إراحة مروان عطية ومحمد هاني أو منحهم عدد دقائق أقل في المبارايات المقبلة خوفا من تعرضهم للإصابة بسبب ضغط المباريات".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث برصيد 36 نقطة خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبيراميدز الوصيف بنفس النقاط وبفارق الأهداف.

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء غد السبت نظيره زد إف سي رافعا شعار الفوز فقط وإقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على الصدارة.

وينتظر النادي الأهلي نتيجة قمة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الأحد من أجل تحديد شكل المنافسة علي صدارة الدوري المحلي في قادم الأيام.