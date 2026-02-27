قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة في مباريات القلعة الحمراء المقبله.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. توروب يدرس إراحة مروان عطية ومحمد هاني أو منحهم عدد دقائق أقل في المبارايات المقبلة خوفا من تعرضهم للإصابة بسبب ضغط المباريات".

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث برصيد 36 نقطة خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبيراميدز الوصيف بنفس النقاط وبفارق الأهداف.

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مساء غد السبت نظيره زد إف سي رافعا شعار الفوز فقط وإقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على الصدارة.

وينتظر النادي الأهلي نتيجة قمة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الأحد من أجل تحديد شكل المنافسة علي صدارة الدوري المحلي في قادم الأيام.

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

الآلاف المصلين اليوم صلاة الجمعة في جامع الرحمن بالمظلات

مشهد إيماني مهيب.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في مجمع الرواق الأزهري بالمظلات.. صور

خطيب المسجد الحرام

شهر رمضان موسم عظيم.. خطيب المسجد الحرام: لـ 10 أسباب لايعرفها كثيرون

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صفحة مضيئة في تاريخ الوطنية.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

