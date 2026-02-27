قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق Nano Banana 2 بسرعة غير مسبوقة.. أبرز الفروق بين Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra
ناقد رياضي يكشف أرقام جديدة في الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة التاسعة من اسأل روحك تتصدر التريند بعد تصاعد الأحداث

اسأل روحك
اسأل روحك
أوركيد سامي

تصدّرت الحلقة التاسعة من مسلسل اسأل روحك مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد درامي مشوّق كشف خيوطًا جديدة في قضية مقتل الفنانة لوجاينا سلطان.

الحلقة التاسعة شهدت تطورات لافتة، خاصة على خط شخصية «غزالة» التي تقدمها ياسمين رئيس، حيث تواصل مواجهة الأزمات التي تلاحقها، في ظل محاولاتها المستمرة لإنقاذ سمعتها. 

و تزايدت الضغوط على وكيل النيابة خالد، مع ظهور أدلة جديدة تربك مسار التحقيق وتفتح أبوابًا غير متوقعة.


تدور الأحداث حول إعادة فتح قضية انتحار الفنانة لوجاينا سلطان (تجسدها داليا مصطفى)، بعد انتشار فيديو صادم يثبت أن وفاتها كانت جريمة قتل، ما يدفع وكيل النيابة خالد إلى خوض رحلة معقدة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الفساد والمؤامرات.


وتفاعل الجمهور بقوة مع أحداث الحلقة، معتبرين أنها من أكثر الحلقات تشويقًا حتى الآن، خاصة مع تصاعد الإيقاع الدرامي وتكثيف المواجهات بين الشخصيات الرئيسية.

يُعرض «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل حصد نسب مشاهدة مرتفعة مع كل حلقة جديدة، في ظل ترقب واسع لكشف هوية القاتل خلال الحلقات المقبلة.  
المسلسل، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2026، ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل أسأل روحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد