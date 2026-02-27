الحلقة التاسعة من اسأل روحك تتصدر التريند بعد تصاعد الأحداث

تصدّرت الحلقة التاسعة من مسلسل اسأل روحك مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد درامي مشوّق كشف خيوطًا جديدة في قضية مقتل الفنانة لوجاينا سلطان.

الحلقة التاسعة شهدت تطورات لافتة، خاصة على خط شخصية «غزالة» التي تقدمها ياسمين رئيس، حيث تواصل مواجهة الأزمات التي تلاحقها، في ظل محاولاتها المستمرة لإنقاذ سمعتها.

و تزايدت الضغوط على وكيل النيابة خالد، مع ظهور أدلة جديدة تربك مسار التحقيق وتفتح أبوابًا غير متوقعة.



تدور الأحداث حول إعادة فتح قضية انتحار الفنانة لوجاينا سلطان (تجسدها داليا مصطفى)، بعد انتشار فيديو صادم يثبت أن وفاتها كانت جريمة قتل، ما يدفع وكيل النيابة خالد إلى خوض رحلة معقدة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الفساد والمؤامرات.



وتفاعل الجمهور بقوة مع أحداث الحلقة، معتبرين أنها من أكثر الحلقات تشويقًا حتى الآن، خاصة مع تصاعد الإيقاع الدرامي وتكثيف المواجهات بين الشخصيات الرئيسية.

يُعرض «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل حصد نسب مشاهدة مرتفعة مع كل حلقة جديدة، في ظل ترقب واسع لكشف هوية القاتل خلال الحلقات المقبلة.

المسلسل، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2026، ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.