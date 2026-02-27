سقط بين أصدقائه.. القصة الكاملة لوفاة شاب بأزمة قلبية خلال مباراة كرة قدم بسوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية العتامنة التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، بعد واقعة مؤلمة شهدتها إحدى الدورات الرمضانية لكرة القدم، حيث تحولت أجواء المنافسة والمرح إلى مأساة إنسانية برحيل شاب في مقتبل العمر إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ويدعى الفقيد "أبو زيد صقر، 38 عامًا"، كان يشارك بحماس كعادته في مباراة ضمن فعاليات دورة رمضانية تُقام سنويًا بقرية العتامنة التابعة لمركز طما، وسط حضور عدد كبير من أبناء القرية الذين اعتادوا التجمع مساءً لمتابعة المباريات وتشجيع الفرق المحلية.

ماذا حدث؟

وخلال مجريات اللقاء، سقط الشاب فجأة على أرض الملعب دون أي احتكاك أو إصابة ظاهرية، الأمر الذي أثار حالة من الذهول والقلق بين اللاعبين والجمهور، خاصة بعد فقدانه الوعي بشكل كامل.

وسارع زملاؤه إلى محاولة إسعافه، قبل نقله على الفور إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، وبحسب شهود عيان، فإن لحظات السقوط كانت صادمة للجميع، حيث لم يكن يبدو على الشاب أي علامات تعب أو إجهاد قبل الحادث، بل كان يتحرك بشكل طبيعي ويشارك في اللعب بحيوية، ما زاد من قسوة المشهد على أصدقائه الذين شاهدوا الواقعة عن قرب.

ورغم الجهود الطبية المبذولة، تبين أن الشاب تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ليفارق الحياة متأثرًا بحالته فور وصوله إلى المستشفى، بحسب ما أسفر عنه الفحص المبدئي.

وعقب انتشار خبر الوفاة، سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي القرية، خاصة أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق وطيب المعشر، فضلًا عن مشاركته الدائمة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة عزاء، حيث تسابق أصدقاؤه وأقاربه في نعيه بكلمات مؤثرة، مستحضرين مواقفه الإنسانية وعلاقاته الطيبة مع الجميع.

وأكد عدد من أبناء القرية أن الدورات الرمضانية كانت تمثل مناسبة للبهجة والتقارب بين الشباب، إلا أن هذه الواقعة تركت أثرًا بالغًا في نفوسهم، وأعادت التذكير بخطورة الأزمات القلبية المفاجئة التي قد تصيب الأشخاص دون مقدمات واضحة.