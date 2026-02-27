ناقد فني: مسلسل «أصحاب الأرض» يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسل «أصحاب الأرض» حقق صدى واسعًا بين الجمهور العربي والدولي، مشيرًا إلى أن العمل نجح في تقديم القضية الفلسطينية من منظور إنساني ومصداقي فائق، بعيدًا عن الصورة النمطية التي كانت تُصوّرها بعض وسائل الإعلام.

أوضح أحمد سعد الدين، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن المسلسل قلب التعاطف الدولي من تأييد مزيف لما كان يُقدّم عن الفلسطينيين في الإعلام الإسرائيلي إلى تعاطف حقيقي مع المواطنين العزل في غزة، موضحًا معاناة الأهالي والبحث عن الأطفال تحت الأنقاض بعد تدمير منازلهم، كما أشار إلى أن العمل عرض هذه الجرائم بطريقة درامية جعلت المشاهدين يشعرون وكأنهم يعيشون الأحداث لحظة بلحظة، وهو ما أكسبه مصداقية كبيرة لدى الجمهور.

وأكد أن المسلسل وظف الأحداث الإنسانية بشكل فاعل لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتُكبت في حق الفلسطينيين، محولًا القضية من صراع سياسي بحت إلى قضية إنسانية تستحق التعاطف والدعم العالمي، وقد ساعد ذلك في رفع الوعي بالقضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والسياسي.

وأشار الناقد الفني إلى أن العمل عكس الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الإغاثة، مؤكدًا أن هذا يظهر القوة الناعمة لمصر كأداة فاعلة في تغيير الصورة الإعلامية ونقل الواقع الفلسطيني للعالم، وقد تسبب نجاح المسلسل في إثارة ردود فعل إعلامية إسرائيلية حادة، نظرًا لقدرة الفن المصري على الوصول إلى جمهور واسع عالميًا.