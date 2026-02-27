الزراعة في أسبوع: مساع جادة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن المركز الإعلامي لمركز البحوث الزراعية، حول أبرز أنشطة وجهود المعامل والمعاهد التابعة للمركز خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري.



وجاءت هذه الأنشطة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة المركز جهوده البحثية والإرشادية والتدريبية، دعمًا للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع استمرار دعم الابتكار وتقديم الحلول العلمية التطبيقية للقطاع الزراعي.

وافتتح السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس، بحضور الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث يضم المعمل 20 معملًا ووحدة متخصصة لدعم منتجي ومصدري البطاطس، وضمان التوافق مع اشتراطات الصحة النباتية للدول المستوردة من خلال تحاليل دقيقة وفق أحدث المعايير الدولية.

وجاءت أنشطة وجهود المعامل والمعاهد التابعة كالتالي:

معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة:

تم تقييم وتحليل 4 عينات كمبوست، وفحص 38 عينة تربة للنيماتودا و31 عينة لأعفان الجذور، تقييم 68 عينة تربة، وتحليل 15 عينة نباتية و60 عينة سماد معدني و3 مستخلصات، فضلا عن تحليل 39 عينة مياه لتحديد صلاحيتها للري، بالإضافة الى فحص 192 مركبًا سماديًا (استكمال تسجيل 150، مراجعة 42)، فحص 3 طلبات متنوعة للشركات، والرقابة على 137 عينة سماد محلي ومستورد. تنفيذ 10 مأموريات رقابية ومراجعة 2 ملف تصنيع، كما تم إنتاج وبيع 140 لتر نيمافري و279 كيس عقدين وسويري ونيمالس، وإعداد وتسليم تقارير واضعي اليد لمساحة 279 فدانًا.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية:

تم استقبال تدريب من منظمة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بمحطة بحوث سدس حول الممارسات الزراعية للمناطق الجافة، وتنفيذ تجربة تقييم داخل الصوب لـ 132 تركيبًا وراثيًا من الشعير لقياس تحمل الإجهاد الملحي، فضلا عن تنظيم ندوة إرشادية بمركز الخارجة حول صنف الشعير جيزة 134، إضافة إلى المرور على الحقول الإرشادية في بورسعيد، سوهاج، النوبارية، وتنفيذ ندوات في الدقهلية، كفر الشيخ، سوهاج، وتنفيذ مدرسة حقلية بالإسكندرية، وزيارة تفقدية للبرنامج البحثي بمحطة سدس – بني سويف.

معهد بحوث البساتين:

تم تدريب طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس STEM بالقاهرة الجديدة داخل قاعة التداول والصوبة الأيروبونيك، على تقنيات زراعة تقاوي البطاطس الحديثة.

معهد بحوث القطن:

تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لتعزيز القدرات البحثية وخدمة منظومة القطن، بهدف دعم البحوث المشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية وإرشادية، وتقديم خدمات تحليلية واستشارية لمنتجي ومصدري القطن، بما يعزز جودة المنتج وزيادة تنافسيته محليًا وعالميًا.

معهد بحوث المحاصيل السكرية:

تم متابعة برنامج إزهار وتهجين قصب السكر (2025–2027)، وتقييم أصناف بنجر السكر المستوردة بمحطة الجيزة وفق مواعيد زراعة مختلفة. استكمال برنامج زراعة وإكثار الإستيفيا. انتخاب وإكثار سلالات قصب السكر الجديدة جيزة 4 وجيزة 5 بمحطات شندويل والمطاعنة وكوم أمبو، فضلا عن استمرار إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بمحطة كوم أمبو بأسوان، وتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة حالة المحصول وتطبيق التوصيات الفنية، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديريات الزراعة وشركات السكر، وتنظيم ندوة إرشادية بكوم أمبو حول معاملات ما بعد حصاد القصب، بالإضافة الى استضافة حلقة نقاشية بعنوان “المكافحة المتكاملة للحشائش في حقول بنجر السكر”.



معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية:

واصل المعهد دوره العلمي والتوعوي من خلال: تنظيم (4) ندوات علمية تناولت: الفرق بين نقص تحمّل اللاكتوز وحساسية الحليب و التداخلات بين الدواء والغذاء و السلوك التغذوي السليم في شهر رمضان و تقييم القيمة الغذائية للمشروبات الشعبية المصرية مع تقديم توصيات علمية.

معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية:



تم تنفيذ (10) ورش عمل وسمينارات علمية بديوان المعهد ووحداته البحثية بمحطات: تاج العز، سخا، السرو، إيتاي البارود، الإسماعيلية، الجميزة، ملوي، الصبحية، سرس الليان، حيث تناولت الورش موضوعات متنوعة أبرزها: التحول الرقمي في تحديث الزراعة المصرية- نظم الري الحديثة - الهدر الغذائي في رمضان - التنمية البشرية - التكنولوجيا الخضراء والتنمية البيئية المستدامة - تحسين كفاءة الجهاز الهضمي أثناء الصيام - تصميم البرامج الإرشادية الحديثة - تقليل الأخطاء التجريبية - مكافحة حشائش قصب السكر - مكافحة أمراض البصل و المشاركة في دورة تدريبية بعنوان “تربية ورعاية العجول البتلو” بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، كما تم تنفيذ أنشطة إرشادية في (11) محافظة، شملت نحو (14) ندوة وحلقة نقاشية، وتنفيذ (11) زيارة حقلية خاصة بالمحاصيل الاستراتيجية الشتوية، فضلا عن مواصلة إعداد البحوث التطبيقية لتطوير أداء الخدمات الإرشادية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.



المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف:

شارك المركز في ندوة التغذية الصحية في رمضان، فضلا عن ندوة توعوية لأسر الأطفال مرضى السرطان حول أسس اختيار الغذاء والتعامل الآمن معه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



معهد بحوث الإنتاج الحيواني:

تم نشر الومضة العلمية رقم (24) بعنوان صناعة أشباه الجبن، فضلا عن إعداد ونشر (2) مقال علمي حول: تنشئة عجلات التربية دور التعاونيات الزراعية في تطوير قطاع الدواجن، كما تم تنفيذ زيارات تفقدية لمحطتي بحوث الإنتاج الحيواني بالقرضا وسخا، والمركز الدولي لرعاية الحيوان بسخا، لمتابعة الأداء الفني وتقييم العمل الاستثماري ورفع كفاءة التشغيل، تنظيم محاضرة تدريبية حول تقنية استخدام المنفحة للكشف عن التهاب الضرع الخفي.



معهد بحوث الصحة الحيوانية:

عقد المعهد اجتماعه الدوري حيث تم تكريم نماذج متميزة من الباحثين والعاملين، ومناقشة خطط البحث العلمي والخدمات التشخيصية لدعم الأمن الغذائي، كما تم إطلاق سلسلة فيديوهات توعوية عن العادات الغذائية الصحية في رمضان، فضلا عن تنفيذ قوافل بيطرية مجانية في سوهاج، مرسى مطروح، بنها، الفيوم، شملت الكشف على مئات الحالات من الماشية والأغنام والماعز، مع تقديم إرشادات حول التحصين والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، كما تم تنظيم ورش تدريبية في مجالات: النانوتكنولوجي، السلامة المهنية، طب الحيوانات الأليفة، والكشف عن السموم الفطرية، فضلا عن تنفيذ 18 ندوة إرشادية في 8 محافظات ضمن مبادرة بداية ورؤية مصر 2030، تناولت مكافحة السعار، الأمراض المشتركة (البروسيلا، التوكسوبلازما)، سلامة الغذاء، وصحة عجول التسمين.

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي:

شهد المعهد نشاطًا مكثفًا لدعم صنع السياسات الزراعية، حيث نفذ دورتين تدريبيتين و7 ورش عمل بعدة محافظات حول: اقتصاديات إدارة مياه الري - التعديات على الأراضي - تداعيات الأزمات العالمية على الأمن الغذائي - استخدام الأسمدة الحيوية - التخطيط الاقتصادي والشمول المالي - اقتصاديات محصول بنجر السكر، كما شارك في مبادرتي حياة كريمة وبنت الريف لتعظيم القيمة المضافة، وناقش آليات توريد القمح ورقمنة المنظومة، وطرح نموذج الاقتصاد الدائري وتدوير المخلفات الزراعية، مع التوصية بالتوسع في المحاصيل الأعلى جدوى والأكثر تحملاً للملوحة.

المعمل المركزي لبحوث الحشائش:

تم إقامة 10 مدارس حقلية لمحصول القمح، وزيارة برنامج تقييم مبيدات الحشائش بكلية الزراعة – جامعة بنها. و حضور اجتماع مديري المعاهد والمعامل، فضلا عن فحص 114 عينة نباتية واردة من الحجر الزراعي.



المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية:

شارك المعمل في اجتماعات استراتيجية، منها اجتماع افتراضي مع الكوميسا لاعتماد مشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، كما شارك في اجتماع حول قواعد التعبئة والتغليف الأوروبية، لدعم جاهزية المصدرين، كما تم تكريم مديرة المعمل خلال مؤتمر “من سيزرع المليون الخامس”، تأكيدًا لدور المعمل في دعم سلامة الغذاء، كما بلغ إجمالي العينات المحللة خلال الأسبوع: 7426 عينة.

المعمل المركزي للمبيدات:

تم تحليل 1201 عينة متبقيات مبيدات وملوثات، وتحليل 104 عينات واردة من الجمارك، فضلا عن تحليل 143 عينة مبيد تحت التجريب، و تحديد البصمة الطبيعية لـ 19 عينة، فضلا عن اختبار صلاحية عينتين، وإجراء 6 دراسات خاصة بالمبيدات، كذلك تنفيذ 8 دراسات سمية حادة.

المعمل المركزي لأبحاث النخيل:

قام مدير المعمل بزيارة مزارع الفرافرة وغرب غرب المنيا لمتابعة مشكلات نخيل المجدول والأصناف التصديرية، كما تمت متابعة ظاهرة التزهير والتلقيح في صنف عجوة المدينة، ورصد أسباب تأخر إزهار الذكور المرتبطة بنقص التغذية والري والكالسيوم والبورون، إلى جانب تأثيرات التذبذب الحراري والصقيع، مع وضع حلول للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، كما شارك المعمل في برنامج سفراء البصمة الكربونية لدعم مستقبل منخفض الانبعاثات.

معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية:

تم إجراء تحليل 11 عينة GMO و4 عينات مقارنة وعينة باركود لصالح شركات وطلاب جامعات، فضلا عن نشر 4 بحوث علمية، كذلك تنفيذ أنشطة تدريبية وبحثية متخصصة واستقبال زيارات علمية.

الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية:

شهد الأسبوع استضافت محطة سرس الليان وفدًا إيطاليًا ضمن مشروع (EU-KAFI) لدعم إنتاجية القمح. وتنظيم سيمنار بمحطة سخا حول الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي، والبدء في تجهيز هجن الأرز والذرة. و تنفيذ تبادل نوعي للثروة الحيوانية بين النوبارية وسخا، حيث استلمت النوبارية 316 رأسًا من الأغنام مقابل تدعيم سخا بقطعان جاموس، كما تم متابعة محصول القمح بمحطات سدس والإسكندرية والنوبارية، كذلك إطلاق نواة مشروع “التوت الهندي” بمحطة جنوب التحرير، وتنظيم ندوة تغذوية بالإسكندرية.

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي:

تم تنفيذ 9 ندوات للنهوض بالقمح (135 مشاركًا)، وتنفيذ 19 ندوة بالحملة القومية للقمح (285 مشاركًا)، كذلك تنفيذ 16 ندوة حول تطهير المساقي (240 مشاركًا)، فضلا عن تنظيم 3 أيام حقل للكتان (45 مشاركًا)، كذلك تم تنفيذ 6 مدارس إرشادية للقمح (90 مزارعًا)، وتنفيذ 448 ندوة إرشادية بإجمالي حضور 6734 مزارعًا.