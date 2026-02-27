عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتي بفتح تحقيق عاجل في واقعة الابن العاق المعتدي بالضرب على أمه بزفتي.

حبس الابن المدمن



كما وجهت النيابة العامة بحبس الابن العاق 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الأم الضحية وعرضها على الطب الشرعي.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة زفتي نجحوا في ضبط الابن المدمن العاق المتهم في واقعة الاعتداء علي أمه العجوز في نهاية العقد السادس من عمرها بالضرب المبرح بالأيدي و رشقها بالألفاظ النابية لرفضها إعطائه أموال لشراء جرعة المواد المخدرة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتي .

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اعتداء الابن علي الأم بالضرب والسباب بنطاق دائرة المركز.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو والصور للآثار الاعتداء الذي لحق بالسيدة العجوز وإصابتها بجروح في الوجه والعين والفم .

كما ناشدت الأم المكلومة في استغاثتها كافة الجهات التحقيق والأمنية بسرعه ضبط الابن الهارب وتأمين حياتها خلال الفترة المقبلة.

ردع قانوني

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي من ضبط المتهم المذكور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.