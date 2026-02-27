طفلة: هل الله يصلي على سيدنا محمد؟.. وأحمد عصام فرحات يرد

سألت الطفلة جنة، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل الله يصلي على سيدنا محمد؟

هل الله يصلي على سيدنا محمد؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة صدى البلد، في إجابته على السؤال، إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن الصلاة على النبي بمعنى الدعاء والتضرع والثناء، أما الصلاة من الله على النبي فمعناها الرحمة، والصلاة من الملائكة تعني الاستغفار.

هل يمكن رؤية سيدنا محمد في المنام؟

كما سألت الطفلة حبيبة، سؤالا للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل يمكننا رؤية سيدنا محمد في المنام؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، في إجابته على السؤال، إن رؤية النبي في المنام ممكنة، وتكون بالإكثار من الصلاة على النبي وفعل ما أمر به النبي وكان يحبه ونكثر الحديث عنه.

وأشار إلى أن النبي يقول "من رآني في المنام فقد رآني حقا" فمن رأى النبي في المنام فكأنه رآه حقا.