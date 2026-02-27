قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب الترجي يصف مواجهة الأهلي بالنهائي المبكر ويؤكد الجاهزية لكل البطولات

بوميل
بوميل
إسلام مقلد

تحدث باتريس بوميل المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن اللقاء المنتظر الشهر المقبل سيكون في غاية الصعوبة على الفريقين، في ظل القيمة الفنية الكبيرة والخبرة القارية التي يتمتع بها كل طرف.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوضح بوميل أن المباراة تمثل نهائيا مبكرا بين عملاقي الكرة الإفريقية، مشيرا إلى أن مثل هذه المواجهات لا تخضع فقط للحسابات الفنية، بل تحتاج أيضاً إلى تركيز عالٍ واستعداد ذهني خاص، نظراً لتاريخ الناديين في البطولة وحضورهما الدائم في الأدوار الحاسمة.

وأضاف المدير الفني أن الترجي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، سواء من العناصر الأساسية التي تمتلك خبرة طويلة في المسابقات القارية، أو من الصفقات الجديدة التي أضافت قوة وتنوعاً إلى قائمة الفريق، موضحاً أن جميع اللاعبين يتمتعون بقدرات فنية عالية، لكن الأهم هو حسن توظيف تلك الإمكانيات داخل أرض الملعب لتحقيق أفضل مردود ممكن.

وخص بوميل بالذكر اللاعب كسيلة بوعالية، مشيداً بإمكاناته الفنية الكبيرة، ومؤكداً أنه يمثل إضافة قوية للمنظومة الهجومية للفريق، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في استعادة جميع اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، حتى يدخل الترجي المواجهة مكتمل الصفوف وقادراً على تقديم أفضل أداء ممكن.

واختتم مدرب الترجي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق ينافس بقوة هذا الموسم على جميع البطولات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود والعمل المستمر للحفاظ على ثوابت الفريق الفنية والتكتيكية، مع السعي الدائم لتطوير الأداء من مباراة لأخرى، بما يتماشى مع طموحات جماهير النادي وتاريخه الكبير في القارة الإفريقية.

الترجي الرياضي نادي الترجي الرياضي التونسي نادي الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
