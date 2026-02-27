نظير عياد: العدل أساس توزيع الميراث في الإسلام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفهم الصحيح لأحكام الميراث في الإسلام يتطلب الاطلاع على الصورة الكاملة للرؤية الشرعية، وعدم الاقتصار على المظاهر أو الأعراف السائدة؛ حتى لا يُفهم مقصود الله تعالى على نحو خاطئ.

اسأل المفتي

وأوضح المفتي، خلال برنامج «اسأل المفتي» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن فلسفة الميراث في الإسلام تقوم على عدة مبادئ أساسية، منها: مراعاة حجم الأعباء المالية، والمرحلة العمرية للورثة، وتحقيق العدل بين الأطراف دون محاباة.

وأكد أن الشرع وضع نصوص الميراث بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا للمعطيات الشرعية، مع مراعاة تكاليف الحياة والمسؤوليات المالية، وهو ما يعكس حكمة الإسلام في تحقيق العدل والإحسان لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن الإسلام أكرم المرأة وجعل لها نصيبًا ثابتًا في الميراث، على عكس ما كان سائدًا قبل البعثة، حين كانت تُورَّث كمتاع بلا حق محدد.

كما أوضح أن أحكام الميراث تراعي المصلحة الإلهية والظروف العملية للأفراد، وتضمن توازن الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يعكس مبدأ الإنصاف والرحمة في التعامل بين أفراد المجتمع.

وذكر الدكتور نظير عياد أن هذا الفهم يمتد أيضًا إلى علاقة المرأة بالبيت والزواج، حيث يُعدّ الزواج قائمًا على المودة والرحمة، وأن غياب هذه القيم يؤدي إلى الخلل والضعف داخل الأسرة، مؤكدًا أن الإسلام يضع المرأة في موضع كريم يحقق لها العدالة والاحترام في جميع جوانب حياتها.