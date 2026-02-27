عودة الثلاثي .. قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة زد

قرر مجلس ادارة النادي الأهلي عودة 3 من نجوم الفريق المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرر مسؤولو الاهلي عودة أحمد خالد كباكا المعار لنادي زد وأحمد رضا المعار لنادي البنك الأهلي و محمد عبدالله المعار لنادي سيراميكا كليوباترا.

وجاء هذا القرار نظرا لتمسك اليو ديانج نجم الفريق بالرحيل عن المارد الاحمر لخوض تجربة الاحتراف.

تتجه أنظار جماهير النادي الاهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام زد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام زد في الدوري

تقام مباراة الأهلي و زد إف سي علي ملعب استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت