أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة أنه من المتوقع إجراء محادثات دبلوماسية إضافية مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.

وقال ترامب، قبل مغادرته على متن طائرة متجهة إلى تكساس: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. لست راضياً عنهم، لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات اليوم الجمعة. أريد التوصل إلى اتفاق معهم".

وعند سؤاله عن استخدام القوة العسكرية، أجاب ترامب: " لدينا أعظم جيش في العالم وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضرورياً"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وتواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع وسط حشد عسكري أمريكي ضخم في المنطقة.

وأفاد مصدر مطلع أن سلطنة عمان، بصفتها وسيطاً، أرسلت وزير خارجيتها إلى واشنطن يوم الجمعة لإجراء مباحثات حول هذه القضية مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيسافر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الإيراني.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيسافر إلى إسرائيل في الفترة من 2 إلى 3 مارس ومن المقرر أيضاً أن يناقش أولويات إقليمية أخرى، بما في ذلك لبنان وخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

حشدت الولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الماضية أكبر تجمع للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ربما منذ عام 2003.

وفي الوقت نفسه، أعطى الرئيس ترامب إشارات اليوم على الاستمرار في المفاوضات، عندما قال للصحفيين إنه من المتوقع حدوث المزيد من المحادثات مع إيران رغم عدم رضاه عن طريق الإيرانيين في التفاوض.