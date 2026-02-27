ناقد رياضي لجماهير الأهلي: لازم تعرفوا إن وجودكم بيخليهم مرعوبين

وجه الناقد الرياضي اكرم الرديني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، دعاهم خلالها إلى مساندة الفريق بقوة خلال المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب اكرم الرديني عبر حسابه علي فيسبوك “هاخد بوست محمد الدماطي واقولك كلمتين من الآخر :نقفل على نفسنا شهرين علشان الأهلي وأعرف ان وجودك بيخليهم مرعوبين .. متخافش على الأهلي جمهور الأهلي عظيم”

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف غدًا السبت سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.