الأهلي يتربع على عرش تصنيف الأندية الأفريقية.. تعرف على ترتيب الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيفه لأفضل أندية العالم خلال الفترة من 2021 حتى 2025، حيث تصدر الأهلي قائمة الأندية الأفريقية والعربية في الترتيب.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك “الأهلي يتصدر ترتيب التصنيف الرسمي لأفضل الأندية الإفريقية.. ويأتي في المركز الثاني بيراميدز”.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في التصنيف الجديد

واحتل فريق بيراميدز المركز الـ64 على مستوى العالم والثاني في أفريقيا، بينما جاء نادي الزمالك في المركز الـ89 عالميا والثالث أفريقيا، في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لأندية العالم خلال الفترة من 2021-2025.

الأهلي يستعد لمواجهة زد في الدوري

على صعيد آخر، يواصل الأهلي استعداداته لملاقاة زد إف سي في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.