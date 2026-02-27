هل نصلي التراويح 8 ركعات أم 20؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: هل نصلي التراويح 8 ركعات أم 20 ركعة؟

وقال علي جمعة، في برنامج "اعرف دينك" على قناة "صدى البلد"، إن المسلم الذي بدأ صلاة التراويح جمعا هو سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا رسول الله لم يجمع الناس على صلاة التراويح بعدما رأى كل صحابي يصليها بمفرده في المسجد.

وأشار إلى أن سيدنا عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فصلوا 20 ركعة ومن هنا بدأت صلاة التراويح 20 ركعة، واستمرت هذه السنة حتى جاء عهد وصلوها 8 ركعات ولكن عموم المسلمين شرقا وغربا سلفا وخلفا يصلونها 20 ركعة.

وتابع: ومنهم من صلى التراويح 36 ركعة وهذه كانت خاصة بالمدينة غيرة من عبادة أهل مكة، وعاشوا هذا في القرون الأولى.

وأوضح أن الأزهر والحسين والسيدة زينب والكعبة المشرفة يصلون التراويح 20 ركعة، بالرغم من أن النبي صلى التراويح 8 ركعات وركعتين شفع وواحدة وتر.