حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «عين سحرية» لحظة صادمة ومؤثرة؛ بعدما ودّع شخصية عصام عمر، والدته خلال العمل، والتي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم، في تطور درامي قلب موازين الأحداث، وأدخل القصة في منحنى أكثر حزنًا وتعقيدًا.

وظهر عصام عمر في مشاهد مليئة بالانكسار والحزن، معبرًا عن صدمة الفقد، وعدم استيعابه لرحيل والدته، خاصة بعد العلاقة القوية التي جمعتهما على مدار الحلقات السابقة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المشاهد الإنسانية المؤثرة، التي أبرزت جانبًا جديدًا من شخصية عصام، وكشفت هشاشته وضعفه خلف صراعاته وأزماته.

مسلسل «عين سحرية» يواصل تقديم جرعة مكثفة من الغموض والإثارة النفسية، مستعرضًا خبايا العلاقات الإنسانية حين تتشابك بالمصالح والأسرار.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يحقق تفاعلًا لافتًا مع الجمهور.

وبعد هذا الحدث؛ تتجه الأنظار إلى الحلقات المقبلة لمعرفة كيف سيتعامل عصام مع خسارته الكبرى، وما إذا كان الحزن سيدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل.