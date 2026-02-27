هاشتاج جمهور الأهلي في ضهر الأهلي يتصدر موقع X

تصدر هاشتاج «جمهور الأهلي في ضهر الأهلي» موقع «X»، تويتر سابقًا، بعد موجة دعم واسعة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي من جانب جماهير النادي الأهلي، مساندة لفريق الكرة الذي يخوض صراعًا قويًّا على لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء تدشين الهاشتاج ليعكس حالة الاصطفاف الكامل خلف فريق الكرة بالأهلي في توقيت حاسم في المنافسة، حيث تفاعل الآلاف من الجماهير الحمراء، مؤكدين أن اللحظة الراهنة تتطلب تلاحمًا استثنائيًّا للحفاظ على حظوظ الأهلي في المنافسة ومواصلة المشوار نحو منصات التتويج.

وأكد المشاركون عبر تغريداتهم على أهمية الحضور الجماهيري المكثف في المباريات المقبلة. خاصة أن جمهور الأهلي كان على الدوام حجر الأساس في مسيرة الإنجازات، وأن المدرجات شكلت عبر التاريخ قوة دافعة صنعت الفارق في أصعب المواجهات، وأسهمت في كتابة فصول مضيئة من البطولات والانتصارات.