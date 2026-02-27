قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
فن وثقافة

بعد صلحهما بعزاء والد مي عمر.. تفاصيل خلاف غادة عبد الرازق ومحمد سامي

سعيد فراج

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على تقديم واجب العزاء للفنانة مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، في وفاة والدها وذلك بعد خلاف دام سنوات طويلة للأولى مع الأخيرين. 

ويعود خلاف غادة عبد الرازق، مع محمد سامي ومي عمر لسنوات طويلة، وتحديدا في 2013، بكواليس مسلسل حكاية حياة. 

خلاف غادة عبد الرازق ومحمد سامي

الخلاف بين الطرفين الذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، فهو جاء بعدما اتهم محمد سامي، الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.

قطيعة محمد سامي

وفي عام 2019، نفى المخرج محمد سامي، وجود أي نية لديه للتعاون مرة أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق، خاصة بعد الأزمات التي وقعت بينهما ووصلت إلى التعدي بالأيدي أثناء التصوير.

وأكد محمد سامي في تصريح لـ "صدى البلد": "عمري ما هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني حتى لو عرضت عليّ ملايين".

وتابع محمد سامي: "ما فعلته غادة عبد الرزاق لا يتحمله أي أحد، فهي أصابت عائلتي بالخوف والفزع، واستأجرت بلطجية إلى منزلي وقاموا بالاعتداء عليّ".

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، الفنية هو مشاركتها في بطولة فيلم أحمد وأحمد، مع الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، والذي تم عرضه في الموسم الصيفي لعام 2025. 

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تبدأ احداث العمل حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة. 

كما قدمت غادة عبد الرازق، مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2025. 

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، وغيرهم الكثير من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.

