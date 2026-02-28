قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
رياضة

تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو

كشف الإعلامي كريم رمزي، عبر إذاعة راديو ميجا إف إم، عن تطورات جديدة بشأن أزمة النادي الأهلي مع مدربه البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء قررت اتخاذ خطوة قانونية جديدة في هذا الملف.

طعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية

وأوضح رمزي، نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن الأهلي قرر التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وذلك اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح المدرب البرتغالي. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الإدارة لإعادة النظر في القيمة المالية المستحقة، وفقًا لما تراه متوافقًا مع بنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

هدف الأهلي: تقليل المبلغ المستحق

وأشار المصدر إلى أن الطعن لا يهدف إلى إلغاء أحقية المدرب في الحصول على مستحقاته، وإنما إلى تقليل المبلغ المطلوب سداده، بحيث يقتصر فقط على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. وبحسب بنود التعاقد، فإن الشرط الجزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو مبلغ أقل من القيمة التي أقرتها غرفة أوضاع اللاعبين في حكمها الأخير.

التزام قانوني وحماية لأموال النادي

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تحترم كافة القرارات النهائية الصادرة بشكل قانوني، ولن تتأخر في سداد أي مستحقات يتم إقرارها بصورة نهائية. وفي الوقت ذاته، تسعى الإدارة للحفاظ على موارد النادي المالية، من خلال استخدام كل السبل القانونية المتاحة لتخفيض المبلغ المطلوب، بما يتماشى مع نصوص العقد.

انتظار قرار «كاس»

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يترقب ما ستسفر عنه إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، في انتظار قرار نهائي قد يعيد تحديد القيمة المستحقة للمدرب السابق

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

