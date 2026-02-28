تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو

كشف الإعلامي كريم رمزي، عبر إذاعة راديو ميجا إف إم، عن تطورات جديدة بشأن أزمة النادي الأهلي مع مدربه البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء قررت اتخاذ خطوة قانونية جديدة في هذا الملف.

طعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية

وأوضح رمزي، نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن الأهلي قرر التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وذلك اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح المدرب البرتغالي. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الإدارة لإعادة النظر في القيمة المالية المستحقة، وفقًا لما تراه متوافقًا مع بنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

هدف الأهلي: تقليل المبلغ المستحق

وأشار المصدر إلى أن الطعن لا يهدف إلى إلغاء أحقية المدرب في الحصول على مستحقاته، وإنما إلى تقليل المبلغ المطلوب سداده، بحيث يقتصر فقط على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. وبحسب بنود التعاقد، فإن الشرط الجزائي يعادل راتب ثلاثة أشهر بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو مبلغ أقل من القيمة التي أقرتها غرفة أوضاع اللاعبين في حكمها الأخير.

التزام قانوني وحماية لأموال النادي

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي تحترم كافة القرارات النهائية الصادرة بشكل قانوني، ولن تتأخر في سداد أي مستحقات يتم إقرارها بصورة نهائية. وفي الوقت ذاته، تسعى الإدارة للحفاظ على موارد النادي المالية، من خلال استخدام كل السبل القانونية المتاحة لتخفيض المبلغ المطلوب، بما يتماشى مع نصوص العقد.

انتظار قرار «كاس»

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يترقب ما ستسفر عنه إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، في انتظار قرار نهائي قد يعيد تحديد القيمة المستحقة للمدرب السابق