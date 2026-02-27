طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة دون الحاجة إلى فرن وتقديمها لوجبة السحور.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة عملية تمنحك فطيرًا مورقًا وطريًا في دقائق، بمكونات اقتصادية متوفرة في كل منزل، وإليكم الوضفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

مقادير فطير الطاسة المشلتت:

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن

سمنة أو زبدة للتوريق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت:

ـ تبدأ الوصفة بخلط الدقيق مع الملح والسكر، ثم إضافة الزيت والعجن بالماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومطاطية.

ـ تُترك العجينة لترتاح لمدة 20 دقيقة، ثم تُقسم إلى كرات وتُدهن بالزيت وتُترك مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

ـ يتم فرد كل كرة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رفيعة جدًا، ثم تُدهن بالسمنة وتُطوى على شكل ظرف أو رول للحصول على طبقات متعددة.

ـ بعد ذلك تُفرد برفق وتُطهى في طاسة ساخنة على نار متوسطة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين.

سر نجاح الفطير المشلتت في الطاسة

ـ إراحة العجينة جيدًا لضمان سهولة الفرد

ـ استخدام الزيت بدلًا من الدقيق أثناء الفرد

ـ الطهي على نار متوسطة لضمان النضج من الداخل دون احتراق

طرق تقديم فطير الطاسة

ويمكن تقديم الفطير المشلتت حلو مع العسل الأبيض أو الأسود مع القشطة أو المربى، ويمكن تقديمه حادق مع الجبن أو البيض.

وتعد هذه الوصفة خيارًا مثاليً ومختلف لوجبة السحور بالإضافة إلى انها سريعة لمن ترغب في تحضير وجبة سريعة وبطعم شهي.