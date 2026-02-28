غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ عن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء السكنية بمدينة كفر الشيخ، وذلك غدًا السبت الموافق 28 فبراير 2026، بدءاً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة، سبب هذا؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة لمغذي "عمرو بن العاص" التابع لوحة توزيع “ميت علوان”؛ لضمان استمرارية كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وتشمل قائمة المناطق المتأثرة بفصل التيار كلاً من مستشفى الكبد، وبرج عمرو بن العاص، وبرج هنداوي، وبرج عابوه، وبرج الهدى، بالإضافة إلى مجمعات الكوثر (أ، ب)، وعلي بن أبي طالب (أ، ب)، ومنطقة الفرقان، وعمارة رقم 1 التابعة للأوقاف، وعمارتي 2 و7 من عمارات الأوقاف.