قرار عاجل من الخارجية الأمريكية يخص إيران

نقلت وسائل إعلام عربية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌‏روبيو القول،: “أُعلنت اليوم إيران دولة راعية للاحتجاز التعسفي”.

وأضاف ‌‏روبيو، بحسب قناة العربية: “النظام الإيراني احتجز أمريكيين ومواطني دول أخرى بوحشية، حيث استخدم الاحتجاز التعسفي كورقة ضغط سياسية”.

وتابع ‌‏روبيو: “على إيران أن تُفرج فوراً عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلماً”.

وأصدت وزارة الخارجية الأمريكية، بياناً، اليوم الجمعة، اعتبرت فيه إيران دولة راعية للاحتجاز غير القانوني.

ودعا وزير الخارجية ماركو روبيو في البيان، الأمريكيين الموجودين في إيران المغادرة فورا، مشددة على أن على طهران وقف احتجاز رهائن وإطلاق سراح جميع الأمريكيين.

كما رأى أنه “لا ينبغي لأي أمريكي السفر لإيران لأي سبب”.

وقال: "يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن، وأن يُفرج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به".