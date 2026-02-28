بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا

أعلنت الخطوط الجوية البوليفية إغلاق مطار "إلـ ألتو" الدولي مؤقتا بعد تحطم طائرة تابعة للجيش البوليفي.

ومنذ قليل ؛ أفادت وكالة رويترز بتحطم طائرة من طراز هيركوليز تابعة للقوات الجوية البوليفية في مدينة "إلـ ألتو" بضواحي العاصمة لاباز.



وفي سياق متصل؛ أعلنت وزارة الدفاع الكازاخية، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراجاندا في كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع الكازاخية، في بيان لها: “طاقم الطائرة سو-30 قفزوا بالمظلات، والطيارون على قيد الحياة، ولا خطر على حياتهم أو صحتهم، وقد تم تطويق منطقة الارتطام”.

وأكد أن الحادث لم ينجم عنه تهديد للمدنيين أو البنية التحتية، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتحديد سبب الحادث.